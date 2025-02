"This Farm Is Your Farm" ist das Versprechen für Landwirtschafts-Simulator 25. Und mehr als drei Millionen Spieler haben einen Bauernhof zu ihrem virtuellen Zufluchtsort landwirtschaftlicher Freiheit und Entspannung gemacht, wie Publisher und Entwickler GIANTS Software bestätigt. Nach Veröffentlichung am 12. November erreicht das familienfreundliche Simulationsspiel damit einen weiteren Meilenstein.

"Die bislang beste Farming-Erfahrung" und weitere Accolades

Der offizielle Accolades Trailer zeigt, was einige der leidenschaftlichsten Content Creators und Medien zu Landwirtschafts-Simulator 25 zu sagen haben. Kreativ unterstreicht er dabei, was die beruhigende Simulation der Landwirtschaft für Millionen von Spielern weltweit bedeutet.

"Bereits drei Millionen virtuelle Farmer – unglaublich!", so Boris Stefan, CSO & Head of Publishing bei GIANTS Software. "Das kontinuierliche Wachstum des Landwirtschafts-Simulators und seiner einzigartigen, engagierten Community ist ein Beweis: Dafür, dass die gemeinsame Leidenschaft von Spielern und uns bei GIANTS Software stärker denn je ist. Wir könnten nicht freudiger auf das blicken, was vor uns liegt. Spoiler: Da kommt noch viel mehr!"

Ausblick auf jede Menge neue Inhalte

Mit Blick auf die Zukunft kündigt der Publisher eine Reihe kostenloser Erweiterungen an: Content Updates erweitern den Maschinenpark, das beliebte Precision Farming Pack wird zurückkehren, um dem Boden mehr spielerische Tiefe zu verleihen, und bei Fans beliebte Maps werden neu aufgelegt.

All das wird in den kommenden Wochen kostenlos erscheinen, zusammen mit neuen Patches sowie von den Entwicklern getestete Mods aus der Community. Drei neue Packs und eine umfangreiche Erweiterung (alle im Year 1 Season Pass enthalten) sind im Laufe des Jahres 2025 ebenfalls geplant – das erste Pack wird schon bald enthüllt.

