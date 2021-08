Einen neuen Gameplay-Trailer haben Warner Bros. Games, TT. Games, The LEGO Group und Lucasfilm Games zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga veröffentlicht. Im kommenden Spiel werdet ihr die Galaxie von LEGO Star Wars wie nie zuvor erkunden und Nonstop-Action aus allen neun Filmen der Skywalker-Saga erleben, die mit dem bekannten LEGO-Humor neu interpretiert wurden.

Das Spiel bietet die größte Auswahl an spielbaren Charakteren in der LEGO Star Wars Serie und ihr werdet euch auf neue Arten des Kampfes einlassen, wenn sie Lichtschwerter schwingen, Blaster abfeuern und verschiedene Angriffe mit den größten Legenden aus jeder Ära der Skywalker-Saga kombinieren. Ihr könnt die Mächte des Bösen in der Rolle ihrer Lieblingscharaktere bekämpfen, unter anderem als Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 und einer Legion anderer Helden.

Die größten Raum- und Landfahrzeuge stehen ebenfalls zur Verfügung. Ihr könnt im Millennium Falcon auf Lichtgeschwindigkeit springen, um imperiale Raumschiffe zu überholen, First Order TIE-Jäger in X-Wings des Widerstands bekämpfen oder auf Tatooine ein Podrennen veranstalten. Durch den Hyperraum reisen und Planeten erkunden, die während ihrer Abenteuer freigeschaltet werden. Vom Dschungelmond Ajan Kloss bis zum pulsierenden, von Städten übersäten Planeten Coruscant - die Galaxie von LEGO Star Wars lädt zum Entdecken und Spielen ein.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, erscheint im Frühjahr 2022 für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung