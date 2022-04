Warner Bros. Games, TT Games, die LEGO Group und Lucasfilm haben LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga veröffentlicht.

Das von TT Games in Zusammenarbeit mit einem Team von Lucasfilm Games entwickelte und von Warner Bros. Games produzierte LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bietet eine unvergessliche Spielerfahrung in der Star Wars-Galaxis, mit dem größten Aufgebot an Charakteren und Fahrzeugen aus LEGO Star Wars, neuen Kampftechniken, zahlreichen Planeten und vielem mehr. Spielerinnen und Spieler erleben die Geschichte der Skywalker-Saga, erzählt mit dem für LEGO typischen Humor. Zu Beginn haben Spielerinnen und Spieler die Wahl mit welcher Trilogie sie anfangen möchten, einschließlich Star Wars: Die Dunkle Bedrohung, Star Wars: Eine Neue Hoffnung, oder Star Wars: Das Erwachen der Macht.

"In LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bieten wir eine ganz neue Spielerfahrung, bei der die Galaxis so frei erkundet werden kann wie nie zuvor", sagte Jonathan Smith, Strategic Director und Head of Production, TT Games. "Ob Langzeitfan oder Neuentdecker des Franchise: Die epische Geschichte aller neun Filme mit dem für LEGO-Spiele typischen Humor und Zauber wird jedem gefallen."

In LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga durchqueren Spielerinnen und Spieler den Weltraum mithilfe der Galaxiskarte auf ihrem Holoprojektor, um ihre ganz eigene Route durch die Saga festzulegen und fortlaufend neue Planeten freischalten, die es zu erkunden gilt. Während ihrer Reisen durch den Weltraum nehmen sie an heroischen Weltraumschlachten teil und übernehmen das Steuer von legendären Raumschiffen wie dem Millennium Falken, den TIE-Jägern des Imperiums, den X-Wings des Widerstands und vielen mehr. Sobald sie ihr Ziel erreicht haben, können sie sich entweder dazu entschließen, ihre Reise durch die Hauptgeschichte fortzusetzen oder ihren Zielort zu erkunden und dabei Quests und Rätsel in der ganzen Galaxis aufzudecken.

Das Erkunden der Galaxis wird mit Kyber-Steinen belohnt, die neue Features freischalten und Fähigkeiten von einer Vielzahl an Charakterklassen wie Jedi, Held, Dunkle Seite, Bösewicht, Schrottsammler, Schurke, Kopfgeldjäger, Astromech-Droide und Protokoll-Droide verbessern können. Der Modus "Freies Spiel" bietet ikonische Charaktere wie Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8, Leia, Yoda, Boba Fett, Darth Maul, Poe Dameron und über dreihundert weitere freischaltbare Charaktere aus allen neun Filmen, um lustige und neue Abenteuer zu beginnen. Von dem Waldmond Ajan Kloss über den von einer einzigen riesigen Stadt bedeckten Planeten Coruscant bis hin zu den idyllischen Grashügeln von Naboo und den Wüstendünen von Jakku: Die Galaxis von LEGO Star Wars wartet nur darauf, entdeckt zu werden.

"LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist die ultimative Videospielerfahrung, die es ganzen Generationen ermöglicht, gemeinsam in einer weit, weit entfernten Galaxis zu spielen", sagte Douglas Reilly, Vizepräsident von Lucasfilm Games. "Alle neun Filme aus der Skywalker-Saga lassen sich durchspielen, und das bislang großartigste LEGO Star Wars-Abenteuer überzeugt mit einer ganz neuen Art von Humor und Spaß."

"LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bietet viel neuen Inhalt mit dem unvergesslichen Gameplay, das LEGO-Spiele so reizvoll für alle Altersgruppen macht", sagte Sean McEvoy, Head of LEGO Games, The LEGO Group. "Es ist ein lustiger und zugänglicher Einstieg in die Star Wars-Galaxis. Kinder und Erwachsene können sich zusammenschließen und gemeinsam die Galaxis erkunden."

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga gibt es für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung