Es wird Zeit eure Stimmb├Ąnder wieder aufzuw├Ąrmen, denn Ravenscourt und Voxler haben Let's Sing 2023 Mit Deutschen Hits angek├╝ndigt.

Aktuelle Smash-Hits, aber auch Klassiker und All-Time-Favorites ÔÇô Let's Sing 2023 hat sie alle! Gerockt wird zu Ed Sheerans "Bad Habits" und Avril Lavignes "Complicated", geschw├Ąrmt wird zu Billie Eilishs "Happier Than Ever" oder ein bisschen geschwindelt bei Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus und "Old Town Road".

Wie w├Ąre es mit Zoe Wees und "Girls Like Us", Mark Forster und "├ťbermorgen" oder Sarah Connor und "Bye Bye", ein paar lokale Songs zu singen? Und das sind nur einige der 35 Hits, die in Let's Sing 2023 enthalten sind.

Let's Sing live auf der gamescom!

Wer die Party schon fr├╝h starten will, der besucht uns am besten in Halle 9. Zum ersten Mal in der Geschichte von Let's Sing werden wir den Karaoke-Spa├č auf die gamescom bringen!

Noch in diesem Jahr wird das Spiel f├╝r die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung