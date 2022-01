Square Enic pr├Ąsentiert eine f├╝nfmin├╝tige Vorschau auf die kommenden Life is Strange: Remastered Collection, die die ├╝berarbeiteten Versionen der ersten zwei Spiele der preisgekr├Ânten Reihe enth├Ąlt.

Im Video werden folgende Verbesserungen vorgestellt:

Rendering jetzt in nativer 4K-Aufl├Âsung in Unreal 4, mit neu gestalteter Beleuchtungstechnik

Neue und aktualisierte, 4K-ready Charaktermodelle mit erh├Âhter Polygonanzahl

Emotionalere und ausdrucksst├Ąrkere Animationen f├╝r alle Charaktermodelle, nat├╝rlichere Haarbewegung und ├╝berarbeitete Darstellung f├╝r Tr├Ąnen, Verletzungen und mehr

Max Tr├Ąnen und Mimik sind dank ├╝berarbeiteter Spezialeffekte im Gesicht detaillierter

├ťberarbeitete Gesichtsausdr├╝cke und Augenpartien bei Nathan und Chloe

Durchg├Ąngig neue Animationen f├╝r die Lippensynchronisation

Neue und aktualisierte Landschaftsmaterialien f├╝r Spiegelung und Textur

├ťberarbeitete Modelle und Materialien f├╝r wichtige Gegenst├Ąnde, z.B. der Eimer im Bad

Die Life is Strange: Remastered Collection erscheint am 01. Februar 2022 f├╝r den PC, PlayStaiton 4, Xbox One und Google Stadia. Die Versionen f├╝r PlayStation 4 und Xbox One sind kompatibel mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S und k├Ânnen auch auf diesen Plattformen erworben werden. Die Nintendo Switch-Version wird zu einem sp├Ąteren Zeitpunkt erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung