Square Enix hat heute ein neues Gameplay-Video eines ersten ausf├╝hrlichen Einblick in Life is Strange: True Colors. Die Protagonistin Alex Chen erkundet den ├Ârtlichen Plattenladen in Haven Springs, die idyllische Bergbaustadt und zugleich der Schauplatz des Spiels. Beim St├Âbern trifft sie auf zwei neue Bekanntschaften.

True Colors wird von Deck Nine Games entwickelt, dem Team hinter Life is Strange: Before the Storm, sowie Square Enix External Studios und erscheint zum ersten Mal in der Geschichte der Spielereihe mit deutscher Sprachausgabe.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September.

Quelle: Pressemitteilung