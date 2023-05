HEXWORKS l├Ądt euch ein, auf eine epische Reise durch eine riesige und t├╝ckische Welt zu begeben. Als geistiger Nachfolger des urspr├╝nglichen Titels aus dem Jahr 2014 stellt das kommende Spiel einen kompletten Neustart der Franchise dar.

Das mit Spannung erwartete Ver├Âffentlichungsdatum wurde mit einem brandneuen, viermin├╝tigen Trailer bekannt gegeben, der den Fans endlich einen ausf├╝hrlichen Blick auf das brutale Gameplay bietet, visuell beeindruckend inszeniert dank der Unreal Engine 5. Mit schnellen, herausfordernden K├Ąmpfen und kolossalen Bossfights reist man durch die Parallelwelten der Lebenden und der Toten, um den D├Ąmonengott Adyr zu st├╝rzen.

Der neue Trailer mit Musik von Iron Maiden, den Lords des Heavy Metal, macht deutlich dass eine ganze Reihe neuer Gr├╝nde f├╝r "Fear of the Dark" zu erwarten sind: Von dreik├Âpfigen Drachen bis hin zu Lava spuckenden Feuerriesen. Wer daf├╝r mutig genug ist, kann das Spiel ab heute vorbestellen. Es ist in drei Editionen erh├Ąltlich - Standard, Deluxe und Collector's, wobei letztere eine beeindruckende 10-Zoll-Statue des Dark Crusaders enth├Ąlt.

Saul Gascon, Executive Producer bei HEXWORKS, sagt: "Wir freuen uns sehr, das Ver├Âffentlichungsdatum f├╝r Lords of the Fallen bekannt zu geben. Es ist ein Spiel, an dem unser talentiertes Team in den letzten Jahren liebevoll gearbeitet hat. Zur Feier des Tages gew├Ąhren wir einen tieferen Einblick in die Schrecken von Mournstead, einer fesselnden, d├╝steren Fantasy-Welt, die mit ihrer einzigartigen ÔÇÜTwo-Realm-MechanikÔÇś selbst die mutigsten Spieler herausfordern wird. Wir k├Ânnen es kaum erwarten, dass die Spieler im Oktober ihre Umbral-Lampen in die Hand nehmen und die vielen Geheimnisse entdecken, die hinter der Dunkelheit lauern."

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung