HEXWORKS hat den offiziellen Launch-Trailer zu Lords of the Fallen veröffentlicht, welches am Freitag, den 13. Oktober erscheinen wird.

Spieler*innen erkunden in Lords of the Fallen in der Rolle eines "Dark Crusaders" die Lande von Mournstead und kämpfen sich als einer der legendären Lampen-Träger durch Axiom und Umbral, die Welten der Lebenden und der Toten, um die Wiederauferstehung des mächtigen Dämonenkönigs Adyr zu verhindern. Als letzte Hoffnung der Menschheit gegen Adyr nutzen die Dark Crusader ihre magischen Lampen, um zwischen beiden Welten hin und her zu wechseln und mächtige Gegner und schreckliche Monstrositäten zu bekämpfen. Spieler:innen können sich alleine oder gemeinsam mit Freunden in den Kampf stürzen dank des Co-op-Modus, der zu jedem Moment im Spiel möglich ist.

Das Spiel gibt es am 13. Oktober für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung