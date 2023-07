Entwickler HEXWORKS haben ein Gameplay-Showcase-Video veröffentlicht, welches neue Eindrücke zu den düsteren Welten des kommenden Dark-Fantasy-Action-RPGs Lords of the Fallen liefert.

Der neue Trailer konzentriert sich auf die besonderen Mechaniken des Titels und liefert neben neuem Gameplay auch Details zur Funktionsweise der zwei Welten von Lords of the Fallen. Die Spieler*innen müssen bei ihren Abenteuern in den wilden Landen von Mournstead nicht nur eine, sondern zwei weitläufige Umgebungen erkunden: Axiom, das Reich der Lebenden, und Umbral, das Reich der Toten.

Diese parallel existierenden Welten haben jeweils ihre eigenen Routen, Feinde, Charaktere und Schätze. Und obwohl es von den Spieler*innen abhängt, durch welches Reich sie reisen, werden sie regelmäßig zwischen den beiden Welten wechseln müssen, um voranzukommen.

Darüber hinaus enthält das Video neue Eindrücke zu drei der zahlreichen Bosse und zeigt die Soul Flay-Fähigkeit, die es den Spieler*innen nicht nur ermöglicht, mit der Seele ihrer Gegner zu interagieren, sondern auch Elemente der Umgebung zu manipulieren, um eine rätselbasierte Erkundung zu ermöglichen.



Saul Gascon, Studioleiter bei HEXWORKS, kommentiert den Trailer: "Indem wir den Spieler*innen die Möglichkeit geben, die Umbral Lamp zu benutzen und nach Belieben zwischen zwei verschiedenen Parallelwelten zu wechseln, konnten wir dem Action-RPG-Genre eine völlig neue Ebene der Immersion hinzufügen. Wir glauben, dass diese Idee eine erfrischende, wenn auch oft unheimliche, Wendung zu den bereits etablierten Mechaniken mit sich bringt, wie z.B. ein neu gestalteter Todeslauf, eine doppelschichtige Umgebungserzählung und natürlich eine taktische Wirkung im Kampf. Wir sind gespannt darauf, wie die Spieler*innen diese neue Herausforderung meistern werden, wenn das Spiel im Oktober erscheint."

Das Spiel kann bereits vorbestellt werden und ist in drei Editionen erhältlich – Standard, Deluxe und Collector's, wobei letztere eine 19-Centimeter-Statue des Dark Crusader enthält.

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung