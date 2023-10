Hexworks haben einen achtmin√ľtigen Trailer zu Lords of the Fallen ver√∂ffentlicht, in der die WElten von Umbral und Axiom und die Schrecken, welche sie beherbergen, gezeigt werden.

Ihr schl√ľpft in dem Spiel in die Rolle eines "Dark Crusaders" und k√§mpft euch durch die Welt der Lebenden als auch die Welt der Toten, um die Wiederauferstehung des m√§chtigen D√§monenk√∂nigs Adyrs zu verhindern. Dazu k√∂nnt ihr aus sieben verschiedenen Klassen w√§hlen und mithilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und her reisen, um R√§tsel zu l√∂sen, m√§chtige Gegner zu besiegen und ihr Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober f√ľr den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung