Der Entwickler HEXWORKS zeigt in einer Extended Gameplay Presentation fast 20 Minuten kommentiertes Gameplay f√ľr das kommende Dark-Fantasy-Action-RPG Lords of the Fallen.

Das neue Video zeigt einige der vielen unterschiedlichen Umgebungen der gro√üen Semi-Open World, die auf dem Weg zum Sturz des D√§monengottes Adyr durchquert werden k√∂nnen. Da jedes gr√∂√üere Gebiet mit mindestens zwei anderen verbunden ist, k√∂nnen die Spieler*innen weitgehend selbst w√§hlen, in welcher Reihenfolge sie sich durch diese Gebiete bewegen. Allerdings m√ľssen sie dabei nicht nur einer Welt √ľberleben, sondern in zwei, aufgrund der Dual-World Mechanik.

Neben dem Reich der Lebenden, Axiom, gibt es in der Welt von Lords of the Fallen das untote Gegenst√ľck, Umbral. Jedes der beiden Reich hat eigene Wege, Feinde, Charaktere und Sch√§tze. Ausgestattet mit der Umbral-Lampe k√∂nnen Spieler*innen jederzeit in diese Parallelwelt hin√ľberwechseln, allerdings wird dabei eines der beiden Leben verbraucht. Beim fr√ľhzeitigen Tod in Welt der Lebenden, wird man automatisch an der gleichen Stelle wiederbelebt, allerdings in der gef√§hrlichen Untoten Welt Umbral.

Die erweiterte Gameplay-Pr√§sentation enth√§lt auch neue Details zum ununterbrochenen Koop-Feature des Titels. Um andere Spieler*innen einzuladen, sich ihrem Abenteuer anzuschlie√üen, muss nur einen Ruhepunkt (Vestige) im Spiel aufgesucht werden, wo zwischen Freunden oder zuf√§lligen anderen Spieler*innen gew√§hlt werden kann. Ein weiteres neues Gameplay-Element, das Lords of the Fallen in das Genre einf√ľhrt, ist die M√∂glichkeit f√ľr Spieler*innen, ihre eigenen Vestiges herzustellen, was allerdings nur an ausgew√§hlten Orten m√∂glich ist und eine seltene Ressource erfordert.

Neben zahlreichen weiteren Gameplay-Details wurde auch viel √ľber das komplett √ľberarbeitete Kampfsystem verraten, das die Spieler*innen in Lords of the Fallen nutzen werden und das Nahkampf-, Magie- und Fernkampf-F√§higkeiten nahtlos miteinander verbindet. Neben den Standardangriffen k√∂nnen bis zu vier zus√§tzliche Magie- oder Fernkampff√§higkeiten auf dem Controller gespeichert werden, um sofort darauf zugreifen zu k√∂nnen. Dies erm√∂glicht nicht nur eine weitaus gr√∂√üere Kampfvielfalt mit der M√∂glichkeit, eine schier unendliche Anzahl von Kombos aneinanderzureihen, sondern beschleunigt auch die K√§mpfe und reduziert die Notwendigkeit, F√§higkeiten auszutauschen.

"Das Team von Hexworks ist begeistert, endlich eine erweiterte Gameplay-Pr√§sentation zu zeigen und zahlreiche neue Details zu unserem Dark Fantasy Action-RPG zu enth√ľllen", so Saul Gascon, Head of Studio. "Wir haben mit Leidenschaft unseren eigenen Weg in diesem immer beliebter werdenden Genre eingeschlagen und sind besonders gespannt darauf, wie die Spieler*innen die einzigartige Dual World Mechanik des Spiels angehen werden, wenn Lords of the Fallen diesen Oktober erscheint."

Das Spiel kann bereits vorbestellt werden und ist in drei Editionen erh√§ltlich ‚Äď Standard, Deluxe und Collector's, wobei letztere eine 19-Centimeter-Statue des Dark Crusader enth√§lt.

