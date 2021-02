Square Enix hat engekündigt, dass Marvel's Anvengers auch auf den Next-Gen-Konsolen erscheint, zusammen mit den zweiten neuen, spielbaren Superhelden für das Spiel.

Solltet ihr bereits das Spiel auf der PlayStation 4 oder Xbox One besitzen, dann könnt ihr dieses ohne zusätzliche Kosten ein Upgrade auf die Next-Gen-Vollversion durchführen und natürlich euren Spielstand übertragen.

Clint Barton verstärkt mit seinen einzigartigen Talenten im Rahmen von Marvel’s Avengers Operation: Hawkeye - Futur Imperfekt den Kader des Spiels, und zwar ohne zusätzliche Kosten für die Besitzer des Hauptspiels auf allen Plattformen. Außer einem neuen spielbaren Superhelden und dem neuen Kapitel der laufenden Story der Avengers-Initiative im Spiel wird auch ein mächtiger neuer Schurke eingeführt: Maestro, eine Version von Hulk mit Bruce Banners Intellekt und der Stärke und den Fähigkeiten des Hulk, der in einer apokalyptischen Zukunft wahnsinnig geworden ist.

Die Story von Futur Imperfekt setzt nach der Operation von Clint Bartons Schützling Kate Bishop, AIM im Visier, ein. Sie kann solo oder mit bis zu drei Freunden gespielt werden und liefert das ultimative Superhelden-Erlebnis. Spieler erfahren mehr über Hawkeyes Suche nach Nick Fury, dem Anführer von SHIELD, von dem er glaubte, er könne helfen, den Aufstieg von AIM zu verhindern. Stattdessen entdeckte er eine gefährliche neue Waffe, die von Scientist Supreme Monica Rappaccini gebaut wurde und das Schicksal der Menschheit verändern könnte. Unterwegs gerät Clint in ein Zeitexperiment und reist auf eine zukünftige Erde, die von kosmischen Kräften zerstört wurde und nun von Maestro bewohnt wird, einer älteren, bösen Version von Hulk, die ebenso klug wie stark ist.

Die Vorgeschichte von Futur Imperfekt begann am 8. Dezember. In AIM im Visier tritt Kate Bishop, Meisterbogenschützin und erstklassige Turnerin, wieder ins Rampenlicht. Bei ihren Untersuchungen rund um das Verschwinden von Nick Fury musste sie feststellen, dass ihr Mentor Clint Barton ebenfalls verschwunden ist. Sie enthüllt das Geheimnis der plötzlichen auftauchenden Tachyonenrisse, die die Zeit verändern, und einen perfiden neuen Plan von AIM, was sie dazu veranlasst, erneut mit den Avengers zusammenzuarbeiten.

Marvel's Avengers gibt es für den PC, PlayStation 4 und Xbox One und ab dem 18. März auch als Upgrade für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung