Eidos-Montréal veröffentlicht einen neuen Technik-Trailer für die PC-Version von Marvel's: Guardians of the Galaxy. Die PC-Version bietet eine erstklassige Grafik mit Raytracing in Echtzeit, KI-gesteuerte Leistungssteigerung durch NVIDIA DLSS, diffuse Beleuchtung, HDR, einen erweiterten Farbraum und eine Auflösung bis zu 8K.

Außerdem können Spieler*innen ohne Zugang zu einem GeForce RTX-PC die RTX-verbesserte Version von Marvel’s Guardians of the Galaxy auch über den Cloud-Service GeForce NOW von NVIDIA streamen, wobei sich der Ingame-Fortschritt zwischen Geräten austauschen lässt.

Am 26. Oktober erscheint das Spiel für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung