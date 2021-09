2K und Marvel Entertainment gaben bei der Weltpremiere-Enthüllung des Gameplays von Marvel's Midnight Suns einen aufregenden ersten Einblick in das Genre-definierende Taktik-Gameplay des Spiels und eine neue Seite der legendären Marvel-Held*innen. Ihr erlebt ein unvergessliches Abenteuer, das tief in die dunklere Seite von Marvel eintaucht.

In Marvel's Midnight Suns übernehmen die Spieler*innen die Rolle von Hunter – der*die erste personalisierbare Original-Held*in im Marvel-Universum, der*die aus einem jahrhundertelangen Schlaf erweckt wird, um die Midnight Suns anzuführen, denen die Avengers, X-Men, Runaways und andere angehören. Gezwungen, sich zu vereinen, um sich gegen Lilith, die Mutter der Dämonen, zu stellen, die auch die Mutter von Hunter ist, müssen sich die Midnight Suns erheben und sich angesichts gefallener Verbündeter gegen die Finsternis stellen, denn das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Marvel, um Marvel's Midnight Suns zu erschaffen. Das ist nicht nur eine sensationelle, originelle Ausrichtung für Firaxis, wir haben auch eine lohnende Partnerschaft mit Marvel beim Erzählen neuer Geschichten in ihrer Welt", so Steve Martin, Studio President bei Firaxis Games.

Als Hunter beginnt man jeden Tag in Marvel's Midnight Suns in der Abtei, der letzten sicheren Zuflucht vor Liliths dämonische Einfluss, die auch die mystische Geheimbasis ist. IHr könnt euch in der Third-Person-Schulterperspektive frei durch die Abtei bewegen und eure Heldenkolleg*innen grüßen, bevor sie zu ihren Missionen aufbrechen.

Marvel's Midnight Suns bietet ein neues, fesselndes und äußerst anpassungsfähiges taktisches Kampfsystem, das Spieler*innen belohnt, die auf Superheld*innen-Art denken. In Marvel's Midnight Suns wählt man bis zu drei Held*innen, mit denen man in den Kampf ziehen kann, dabei werden alle Fähigkeiten durch Karten repräsentiert. Jede*r Held*in, auch Hunter, hat ein einzigartiges Kartenset, das auf die Spieler*innen-Vorlieben und den -Spielstil ausgerichtet und angepasst werden kann. Neben den Karten können die Spieler*innen auch die Umgebung einsetzen und sich schubsend, springend und zerschmetternd ihren Weg zum Sieg zu bahnen.

"In Marvel's Midnight Suns lernt man nicht, wie man kämpft oder wird nach und nach stärker – die Spieler*innen und ihre Mitstreiter*innen sind bereits Legenden und müssen alles in ihrem Arsenal kombinieren, um Lilith aufzuhalten", so Jake Solomon, Creative Director bei Firaxis. "Die Karten bieten eine neue, erfrischende Möglichkeit der Taktikausrichtung, durch sie können wir beim Design des Kampfsystems alle Trümpfe ausspielen, damit jede*r Held*in sich anders anfühlt, spielt und aussieht."

Nach Abschluss von Missionen kehrt man in die Abtei zurück, wo man Beziehungen entwickeln und persönliche Verbindungen mit einigen der beliebtesten Marvel-Held*innen wie Iron Man, Wolverine, Captain Marvel und anderen abseits des Schlachtfelds stärken. Als Hunter werden die Spieler*innen Held*innen in neuem Licht sehen und zusätzliche Fähigkeiten freischalten, während sie die Freundschaften durch verschiedene Aktivitäten vertiefen. Man lernt die Held*innen zum Beispiel durch Dialog-Optionen, gemeinsame Treffen und überreichte Geschenke besser kennen.

"Wir bei Marvel versuchen immer, unseren Fans neue und frische Erlebnisse zu bescheren, und wir wissen, dass die Leute schon lange mit ihren Lieblings-Marvel-Held*innen 'abhängen' wollen", so Bill Rosemann, Vice President of Creative bei Marvel Games. "In Marvel's Midnight Suns ist das endlich möglich. Wir sind absolut glücklich damit, wie 2K und Firaxis die mystischen und dunkleren Geschichten aus dem Marvel-Universum in den Vordergrund rücken."

"Es war uns unglaublich wichtig, etwas zu erschaffen, das die Gaming-Welt noch nie zuvor gesehen hat", erklärt Garth DeAngelis, Senior Franchise Producer bei Firaxis Games. "In Marvel's Midnight Suns rettet man die Welt nicht einfach durch heroischen Kampf – man lebt mit Marvel-Legenden zusammen, schließt Freundschaften und erlebt eine unglaublich tiefgehende Geschichte, während man interessante Entscheidungen trifft, die dem zeitlosen Firaxis-Gameplay gerecht werden."

Chad Rocco, Director of Narrative bei Firaxis Games, ergänzt: "Mit all den Held*innen aus Avengers, X-Men, Runaways und mehr haben wir eine besonders interessante und vielfältige Gruppe aus Held*innen, die nicht immer einer Meinung sind. Es ist die Aufgabe Hunters, Brücken zwischen den Veteran*innen und den Neulingen im Viertel zu bauen."

Im März 2022 erscheint das Spiel für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung