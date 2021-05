Deep Silver und 4A Games haben die Veröffentlichung der Metro Exodus-PC Enhanced Edition bekannt gegeben. Ein radikales Update, das die Leistung von Ray Tracing-fähigen GPUs nutzt, um ein unglaubliches visuelles Upgrade bereitzustellen. Die PC Enhanced Edition ist für alle Besitzer der Originalversion KOSTENLOS.

Das Update bietet zusätzliche Ray Tracing-Funktionen, einschließlich erweiterter Ray Traced-Reflexionen und Unterstützung für das häufig nachgefragte DLSS 2.0 auf NVIDIA-Hardware, das schärfere Bilddetails sowie höhere Bildwiederholraten und Anzeigeauflösungen bietet. Durch die weitere Zusammenarbeit mit NVIDIA verbessert dieses Update die vorhandene Ray Traced Global Illumination-Technologie, die mit der ursprünglichen Version von Metro Exodus eingebettet wurde, um jede Lichtquelle vollständig mit Ray Traced-Effekten zu unterstützen, und implementiert die RT Emissive-Technologie von "The Two Colonels“ (DLC) während des gesamten Spiels.

Dieses Upgrade ist so umfangreich, dass es eine Ray Tracing-fähige GPU als Mindestspezifikation erfordert und als separates Produkt geliefert wird - es ist kein einfacher "Patch" für das Basisspiel - stattdessen wird es allen vorhandenen Metro Exodus PC-Spielern als zusätzliche Option angeboten.

Deep Silver und 4A Games haben darüber hinaus den 18. Juni 2021 als Veröffentlichungsdatum für das massive, KOSTENLOSE Gen 9-Upgrade für Xbox Series X|S und der PlayStation 5 bestätigt.

Die Gen 9-Version von Metro Exodus wird mit 4K / 60FPS und voller Ray Traced-Beleuchtung auf PlayStation 5 und Xbox Series X ausgeführt. Das Basisspiel und die DLC-Erweiterungen werden sowohl unsere bahnbrechende Ray Traced Global Illumination (RTGI) als auch Ray Traced Emissive Lighting -Techniken unterstützen, die bereits in der ursprünglich veröffentlichten Fassung von Metro Exodus und der Erweiterung "The Two Colonels“ über alle Inhalte hinweg Verwendung gefunden haben.

Die Konsolen der nächsten Generation profitieren von drastisch reduzierten Ladezeiten dank der Verwendung ihrer SSD-Speicheroptimierungen, 4K-Texturpaketen und einer Reihe plattformspezifischer Funktionen, einschließlich Verbesserungen der räumlichen Audio- und Controller-Latenz auf Xbox sowie der Unterstützung der haptischen Funktionen von der PlayStation 5 Dual Sense-Controller.

Diese Verbesserungen werden allen Gen 8-Besitzern als kostenloses Upgrade oder über die Metro Exodus-Complete Edition zur Verfügung gestellt - eine neu angekündigte hochwertige physische Edition für Franchise-Neulinge. Diese Complete Edition enthält neben dem von Kritikern gefeierten Basisspiel auch die beiden erfolgreichen inhaltlichen Erweiterungen (DLC) "The Two Colonels“ und "Sam's Story“.

Quelle: Pressemitteilung