Milestone und Dorna Sports S.L. haben das neue Design des MotoGP 23-Karrieremodus, der schon immer eines der wichtigsten Features der MotoGP-Videospielserie war. Dieses Jahr kommt er mit einer erneuerten und noch realistischeren, dynamischeren und sozialeren Formel daher. Ein Feature, das dank der neuen neuronalen Hilfen, einem System, bei dem Realismus und Zug√§nglichkeit in perfekter Balance aufeinandertreffen, f√ľr jeden zug√§nglich ist. Es gibt viele Aspekte zu behandeln, also gehen wir der Reihe nach vor.

In dem Video testen ein Moto3-Fahrer, ein Bagnaia-Superfan, ein MotoGP-eSport-Champion und ein junger Anfänger ihre Fähigkeiten in MotoGP23. Das Ergebnis: Das Spiel macht Spaß, ist herausfordernd und ... FÜR ALLE DER RICHTIGE EINSTIEG IN VIRTUELLES ZWEIRAD-RACING!

DAS SYSTEM DER NEURONALEN HILFEN

Das mit Spannung erwartete MotoGP 23-Feature, das Neural Aid System, wird Anf√§ngern dank eines fortschrittlichen KI-Unterst√ľtzungssystems, das auf der Technologie neuronaler Netzwerke basiert, dabei helfen, die Grundlagen des Fahrens zu erlernen. Diese innovative Funktion unterst√ľtzt den Fahrer beim Bremsen, Beschleunigen und Handling und sorgt so f√ľr ein nahtloses und intensiveres Fahrerlebnis. Das System ist sorgf√§ltig kalibriert, um den Spielspa√ü f√ľr alle zu gew√§hrleisten, w√§hrend Spieler, die das Spiel meistern wollen, in der MotoGP Academy die besten Werkzeuge finden, um ihren Fahrstil und ihre Leistung zu verbessern. Detaillierte Beschreibungen f√ľhren die Spieler entlang der Strecke und lehren sie, wie sie jeden Abschnitt schneller und effektiver fahren k√∂nnen.

EINE ANSPRECHENDE KARRIERE

In MotoGP‚ĄĘ23 beginnt der Karrieremodus mit dem Ende einer Moto3-Meisterschaft. Diese Motorr√§der sind im Vergleich zu den MotoGP-Motorr√§dern leichter zu beherrschen und erm√∂glichen es den Spielern, sich mit der Mechanik dieser neuen Ausgabe vertraut zu machen. Abh√§ngig von den Ergebnissen k√∂nnen die Spieler eine weitere Saison in der gleichen Kategorie bleiben, in die Moto2 aufsteigen oder sogar direkt in die MotoGP aufsteigen. Dies wird sowohl diejenigen zufriedenstellen, die die unterschiedlichen Fahrphysiken der Motorr√§der erleben und gegen die Fahrer aller drei Kategorien antreten wollen, als auch die Spieler, die es vorziehen, direkt in eine h√∂here Klasse aufzusteigen. Vor jeder Saison k√∂nnen die Spieler w√§hlen, ob sie einen kurzen 10-Runden-Kalender oder den offiziellen, der alle 21* Runden der Weltmeisterschaft umfasst, fahren wollen.

WENDEPUNKTE

MotoGP 23 f√ľhrt Wendepunkte ein, die wichtige Entscheidungsmomente im Spiel sind, die die Karriere der Spieler beeinflussen. W√§hrend jeder Saison werden die Spieler mit einer Vielzahl von Szenarien konfrontiert, von denen jedes ein anderes Ziel zu erreichen hat. Abh√§ngig von den auf der Strecke erzielten Ergebnissen nimmt jeder Karriereweg eine andere Wendung. So k√∂nnen die Spieler zum Beispiel von den ersten Tests bis zur Sommerpause je nach ihrer Leistung entscheiden, ob sie mit demselben Team weitermachen, in ihrer Klasse bleiben oder aufsteigen wollen. Die Ziele bestehen nicht nur aus dem Gewinnen von Rennen, sondern beeinflussen auch die Entwicklung des Motorrads, so dass die Spieler die Nuancen des Spiels genie√üen k√∂nnen. Dieses neue Karrieredesign bietet also langfristige Herausforderungen, die man nur erleben kann, wenn man mehrere Saisons spielt und alle Inhalte des Spiels erkundet.

DAS SOZIALE NETZWERK, VERANTWORTUNGSBEWUSST

MotoGP 23 hat einen innovativen Karrieremodus, der den Fokus vom Teammanager zum Fahrer verlagert. Der Karrieremodus passt sich der Leistung des Spielers an und bietet ein fiktives soziales Netzwerk, das die digitale Pers√∂nlichkeit seines Alter Egos hervorhebt. Die Erz√§hlung des Spiels enth√§lt Kommentare von gegnerischen Fahrern, die mit den Karrierezielen verkn√ľpft sind. Das soziale Verhalten der Spieler beeinflusst die Reaktion der k√ľnstlichen Intelligenz w√§hrend des Rennens.

Wenn die Spieler zum Beispiel zu aggressiv auf der Strecke sind, k√∂nnen die Gegner sie auffordern, sich angemessener zu verhalten. Die Spieler haben nun die M√∂glichkeit, dieser Aufforderung nachzukommen oder aggressiv zu reagieren, was zu heftigen Rivalit√§ten f√ľhren kann. Dies wird zu unterschiedlichen Wettbewerbsniveaus f√ľhren, die sich auf das Spielgeschehen auswirken werden. Langfristig wird es schwierig sein, Allianzen zu bilden, wenn man ein negatives Verh√§ltnis zu anderen Fahrern hat. Letztendlich konzentriert sich das Spiel auf die Folgen sozialer Interaktionen in der Rennsport-Welt.

TEAM-DYNAMIK

In MotoGP 23 ist ein guter Ruf entscheidend, denn er beeinflusst nicht nur die Reaktion der anderen Fahrer, sondern auch die Ziele, die den Spielern von ihrem Team zugewiesen werden. Und Vorsicht: Wenn man diese nicht erreicht, kann man am Ende der Saison gefeuert werden! Dar√ľber hinaus bietet das Spiel jetzt einen realistischeren Ansatz f√ľr den Beitritt zu einem Team, da nur zwei Pl√§tze zur Verf√ľgung stehen, so dass die Spieler mit den offiziellen Fahrern konkurrieren und ihren Wert beweisen m√ľssen. Um beispielsweise in das Ducati-Team aufgenommen zu werden, m√ľssen die Spieler zun√§chst ihr K√∂nnen bei Satellitenteams wie Team Gresini MotoGP, Pramac Racing oder VR46 Racing unter Beweis stellen. Ein weiteres Beispiel f√ľr die sich entwickelnde Dynamik sind die neu hinzugekommenen Teams wie GasGas Factory Racing, deren oberstes Ziel es ist, am Ende der Meisterschaft unter den ersten 15 zu landen. Falls die Spieler noch besser abschneiden und es schaffen, vor der Sommerpause unter die ersten 10 zu kommen, wird ein Wendepunkt vorgeschlagen und sie haben die M√∂glichkeit, die gleichen Motorradentwicklungs-Upgrades wie das offizielle KTM-Team zu erhalten.

INTELLIGENTE ENTWICKLUNG

In MotoGP 23 ist der erste Fahrer eines jeden Teams f√ľr die Entwicklung des Motorrads verantwortlich. Um sich Geh√∂r zu verschaffen, m√ľssen die Spieler zeigen, dass ihnen die Rolle des zweiten Fahrers nicht ausreicht. Die Turning Points erm√∂glichen es den Spielern, die Leiter zu erklimmen und die technische Entwicklung des Teams w√§hrend der Tests zu steuern. Dies gilt auch f√ľr KI-gesteuerte Teams, deren Motorr√§der mit grundlegenden Parametern beginnen und sich mit fortschreitender technischer Entwicklung weiterentwickeln, was zu unvorhersehbaren Konsequenzen f√ľr die Rangliste jeder Saison f√ľhren kann. Sobald der Spieler in die Rolle des ersten Fahrers schl√ľpft, muss er nicht nur seine eigene Leistung, sondern auch die seiner st√§rksten Konkurrenten analysieren und verstehen, wie er die technische Entwicklung anf√ľhren kann. Durch das Lesen des sozialen Netzwerks von MotoGP 23 und der Kommentare der anderen Fahrer m√ľssen die Spieler verstehen, auf wen sie ein Auge haben m√ľssen. Die Gegner werden ihre Leistungen jedes Mal √§ndern, je nachdem, mit welchem Fahrzeug sie antreten und wie sie die vorherige Saison beendet haben. Dies wirkt sich auf die Hierarchien innerhalb ihrer Teams aus und f√ľhrt dazu, dass jede Saison anders verl√§uft als die vorherige.

Am 08. Juni erscheint das Spiel f√ľr den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung