Milestone und Dorna Sports S.L. freuen sich, die bevorstehende Veröffentlichung von MotoGP 23 anzukündigen. Mit allen offiziellen Fahrern und Strecken der Saison 2023 für die Kategorien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE wird das neue Kapitel der historischen Franchise im Juni verfügbar sein.

Eine der wichtigsten Neuerungen von MotoGP 23 ist die Gestaltung des Karrieremodus, der den Spielern die Freiheit geben soll, ihren eigenen Weg zur Zweirad-Legende zu finden. In der Tat wird die Einführung von Wendepunkten die Karrierewege beeinflussen, die auf den erreichten Leistungen und den Entscheidungen jedes Spielers basieren. Nach dem Debüt im letzten Teil einer Moto3-Saison wird es möglich sein, je nach den erzielten Ergebnissen schneller durch die verschiedenen Klassen aufzusteigen; es wird jedoch nicht einfach sein, einen Vertrag zu finden, da jedes Team nur zwei Plätze zur Verfügung hat und die Spieler mit den offiziellen Fahrern konkurrieren müssen, um deren Platz einzunehmen. Die Wendepunkte werden auch die Entwicklung der Motorräder während der saisonalen Tests beeinflussen, mit speziellen Herausforderungen, um die Entwicklung zu beschleunigen. Wichtig ist, dass sich die Rivalitäten in diesem Jahr nicht auf die Strecke beschränken. Zum ersten Mal überhaupt wird MotoGP 23 auch ein soziales Netzwerk bieten, um mit Fahrern, Teams und Herstellern zu interagieren. Wie im richtigen Leben kann man hier Freunde finden, aber auch Rivalen ärgern, denn die KI wird sich während der Rennen anders verhalten, je nachdem, wie sich die Spieler im sozialen Netzwerk verhalten.

Auf dringenden Wunsch der Community werden zwei brandneue Features die Simulation auf eine ganz neue Ebene des Realismus bringen. Dank der Einführung des dynamischen Wetters kann sich ein trockenes Rennen nun schnell in ein nasses Chaos verwandeln, bei dem Können und Strategie den Unterschied ausmachen können. Das Rennen kann so zu einem Flag-to-Flag-Rennen erklärt werden, mit der Möglichkeit, in die Boxengasse zurückzukehren und das Motorrad zu wechseln, um einen strategischen Vorteil zu erlangen. Die fortschrittliche KI ermöglicht es, das Verhalten der Fahrer auf der Strecke besser auf ihren realen Rennstil abzustimmen, da jeder Fahrer eine einzigartige Persönlichkeit hat, die sich direkt auf seine Aktionen während des Rennens auswirkt.

Die neuen Fahrhilfen für Bremsen, Beschleunigung und Handling erfüllen die Bedürfnisse sowohl von Hardcore-Gamern als auch von Neulingen und sorgen für ein Spielerlebnis, das sowohl zugänglich als auch anspruchsvoll ist, sodass jeder den Nervenkitzel der echten MotoGP spüren kann, unabhängig von seinem anfänglichen Können. Außerdem gibt es wieder die gefeierte MotoGP Academy, die den Spielern hilft, die Grundlagen zu erlernen oder ihren Fahrstil mit speziellen Trainingseinheiten zu perfektionieren.

MotoGP23 wird auch viele Multiplayer-Optionen bieten, sowohl on- als auch offline. Zum ersten Mal ermöglicht Cross-Play Rennen mit anderen Spielern unabhängig von der Plattform und der Konsolengeneration, während die neuen Ranglisten-Rennen für faire Kämpfe sorgen, indem sie Spieler mit demselben Rang gegeneinander antreten lassen. Und der lokale 2-Spieler-Split-Screen* ist wieder da, damit die Spieler ihre Freunde Seite an Seite auf der Couch herausfordern können.

Mit den Grafik-Editoren für Helm, Aufkleber, Startnummer und Hintern-Patch können die Spieler ihren eigenen Stil zeigen und ihre Reise in die MotoGP noch einzigartiger gestalten.

Am 08. Juni erscheint das Spiel für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

