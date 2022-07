Warner Bros. Games hat die Offene Beta von MulitVersus f├╝r den 26. Juli angek├╝ndigt. Das kostenlose Plattformkampfspiel, entwickelt von Player First Games, wird au├čerdem auch eine Early-Access-Periode anbieten, die am 19. Juli beginnt und Spielerinnen und Spielern die M├Âglichkeit bietet, die Offene Beta von MultiVersus bereits vor dem eigentlichen Start zu erleben.

Early Access wird f├╝r alle Spielenden verf├╝gbar sein, die an der geschlossenen Alpha von MultiVersus teilgenommen haben sowie f├╝r diejenigen, die via TwitchDrops einen Code erhalten haben.

Zus├Ątzlich wird heute auch ein neuer Gameplay-Trailer f├╝r MultiVersus ver├Âffentlicht, der erstmals den Giganten aus dem All (Der Gigant aus dem All) zeigt, der ab dem 19. Juli spielbar sein wird. Der Gigant aus dem All ist einer von 16 Charakteren, die im Spiel verf├╝gbar sein werden. Die anderen Charaktere sind Batman, Superman, Wonder Woman und Harley Quinn (DC); Shaggy und Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny und der tasmanischen Teufel, auch bekannt als Taz (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom und Jerry); Hund Jake und Finn (Adventure Time); Steven Universe und Garnet (Steven Universe) und ein spezieller neuer Charakter namens Renhund.

Die Offene Beta und der Early Access beinhalten au├čerdem auch acht unterschiedliche Karten einschlie├člich der Bath├Âhle (DC), Tree Fort (Adventure Time) und Scoobys Geisterhaus (Scooby-Doo) sowie eine Vielzahl verschiedener M├Âglichkeiten, das Spiel zu erleben, wie etwa den teambasierten 2-gegen-2-Koop-Modus, 1-gegen-1-Spiele, den allgemeinen Wettbewerb f├╝r 4 Spielerinnen und Spieler, Koop-gegen-KI-Partien, eigens erstellte Online-Lobbys, das Labor (├ťbungsmodus), Tutorials und die Unterst├╝tzung von lokalen Partien mit bis zu vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

MultiVersus wird noch dieses Jahr weltweit ver├Âffentlicht f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung