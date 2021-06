Im Rahmen der E3 wird 24 Entertainment ein 10-min├╝tigen E3-Showcase-Slot haben um neue Inhalte und vieles mehr zu Naraka: Bladepoint zu ver├Âffentlichen.

Nach einer ├Ąu├čerst erfolgreichen Open Beta wird 24 Entertainment nicht nur den Release-Termin von Naraka: Bladepoint bekannt geben, sondern auch die Termine f├╝r die n├Ąchste Open Beta, die diesen Sommer stattfinden wird. Wiederkehrende Spieler werden die Insel Morus erneut erkunden und um ihr Leben k├Ąmpfen.

Der 10-minuten Abschnitt wird w├Ąhrend der NetEase-Show am 13. Juni um 18:30 Uhr stattfinden. Sp├Ąter wird es auch ein Abschnitt in der PC Gaming Show, am gleichen Tag, geben.

Quelle: Pressemitteilung