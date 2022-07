2K Games hat bekannt gegeben, dass Diana Taurasi von den Phoenix Mercury (zweifache MPV bei den Kia WNBA Finals, dreifacher WNBA Champion, All-Time Leading Scorer der WNBA und f├╝nffache olympische Goldmedaillen-Gewinnerin) zusammen mit Sue Bird von den Seattle Storm (vierfacher WNBA Champion, dreizehnfacher WNBA All-Star, All-Time Assists Leader der WNBA und f├╝nffache olympische Goldmedaillen-Gewinnerin) auf das Cover der NBA 2K23 WNBA Edition zieren wird.

"Es ist ein unbeschreibliches Gef├╝hl zu sehen, wie dein harter Einsatz auf dem Cover eines Spiels wie NBA 2K23 gew├╝rdigt wird", so Taurasi. "Es gibt so viele Kids, die davon tr├Ąumen, Basketball-Profi zu werden. Jetzt k├Ânnen sie auch davon tr├Ąumen, auf einem NBA 2K-Cover zu erscheinen, ob in der NBA oder WNBA."

"Die Reaktionen auf die erste WNBA Edition von NBA 2K im letzten Jahr waren ├╝berw├Ąltigend positiv und sind ein Zeugnis der wachsenden Bekanntheit und Beliebtheit von The W", erkl├Ąrt Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei 2K. "Sue Bird und Diana Taurasi sind sowohl einzeln als auch im Team zu Basketball-Gr├Â├čen avanciert und haben ihren Status als zwei der besten Spielerinnen der Geschichte der WNBA in Stein gemei├čelt."

Um das Engagement von Sue Bird und Diana Taurasi zu w├╝rdigen, die sich w├Ąhrend ihrer gesamten Karriere f├╝r die Chancengleichheit von Frauen im Basketballsport eingesetzt haben, spendet NBA 2K gemeinsam mit den beiden WNBA-Stars $100.000 an Every Kid Sports und gibt jungen M├Ądchen die M├Âglichkeit, an landesweiten Basketball-Programmen teilzunehmen. Die Spende deckt die Anmeldegeb├╝hren f├╝r mehr als 550 M├Ądchen aus einkommensschwachen Familien ab und f├Ârdert so die Basketballjugend. Every Kid Sports ist eine nationale gemeinn├╝tzige Organisation, deren Ziel es ist, Kindern in ihrer Freizeit den Zugang zum Jugendsport zu erm├Âglichen.

"Es ist einfach gro├čartig, auf dem Cover eines Videospiels zu sein, das einen derartigen kulturellen Einfluss hat", freut sich Bird. "Und durch die Partnerschaft mit NBA 2K und Every Kid Sports k├Ânnen Diana und ich hunderten junger M├Ądchen in diesem Land die T├╝ren zum Jugend-Basketball ├Âffnen. Es ist eine Ehre, auf dem Cover zu sein, und eine noch gr├Â├čere Ehre, dass ich meine Bekanntheit nutzen kann, um M├Âglichkeiten f├╝r die n├Ąchste Generation zu schaffen."

"Die Partnerschaft mit 2K und den beiden Ausnahme-Athletinnen ist etwas ganz Besonderes f├╝r unsere Organisation", betont Natalie Hummel, Executive Director und Mitgr├╝nderin von Every Kid Sports. "Wir freuen uns sehr ├╝ber ihre Unterst├╝tzung und ihren Einsatz f├╝r unsere Mission, die Einstiegsh├╝rden beim Jugend-Freizeitsport abzubauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam auf unser Ziel von mehr Chancengleichheit im Sport hinzuarbeiten, indem wir M├Ądchen aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme am Jugendsport erm├Âglichen."

NBA 2K23 WNBA Edition wird die WNBA-Trikots von Sue Bird und Diana Taurasi als Bonusinhalt im Spiel beinhalten. Die Edition gibt es exklusiv bei GameStop nur in den USA und Kanada erh├Ąltlich.

Quelle: Pressemitteilung