Square Enix hat bekannt gegeben, dass Outriders, der actionreiche RPG-Shooter von People Can Fly, am 01. April für Google Stadia veröffentlicht wird. Der Titel wird von den Entwicklern von Gears of War: Judgment und Bulletstorm, und Square Enix External Studios, den kreativen Köpfen hinter Sleeping Dogs und Just Cause entwickelt.

Outriders bietet das Stadia-exklusive Feature "Stream Connect“, mit dem Spieler das Gameplay ihrer Freunde als "Bild im Bild“-Overlay in Echtzeit erleben können.

"Wir freuen uns, mit Google zusammenzuarbeiten, um OUTRIDERS mit Stadia-exklusiven Features und der besten Performance auf Stadia zu veröffentlichen. Dadurch bieten wir Spielern das beste Erlebnis auf allen unterstützten Geräten", sagt Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios.

Neben dem Release auf Google Stadia am 01. April erscheint das Spiel auch auf dem PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung