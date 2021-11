Square Enix hat ein umfangreiches, neues Update f├╝r Outriders namens New Horizon ver├Âffentlicht. Und was das alles beinhaltet, das wollen wir euch hier pr├Ąsentieren.

Das bisher gr├Â├čte und v├Âllig kostenlose Update New Horizon l├Ąuft bereits. Zus├Ątzlich zu vielen allgemeinen Verbesserungen und ├änderungen halten mit diesem Update vier neue Expeditionen und ein ganz neues Transmog-System im Spiel Einzug. Au├čerdem wird der Expeditionstimer entfernt, es wurden neue Waffenskins hinzugef├╝gt, Klassen, F├Ąhigkeiten sowie Mods wurden ├╝berarbeitet und Tiagos Expeditionsladen und sein Inventar wurden angepasst. Dieses umfangreiche Update ist das Ergebnis monatelanger Arbeit zur Verbesserung des Spielerlebnisses in Outriders.

Damit nicht genug: Die Geheimnisse von Enoch k├Ânnen weiter erkundet werden in Outriders Worldslayer, einer f├╝r 2022 angek├╝ndigten Erweiterung. Ihr k├Ânnt euch auf die Enth├╝llung im Fr├╝hjahr 2022 freuen.

"Wir haben hart daran gearbeitet, das Spielerlebnis in OUTRIDERS zu verbessern. Mit dem kostenlosen NEW HORIZON-Update haben wir schon einen Gro├čteil der W├╝nsche der Community umgesetzt, bevor dann 2022 die gro├če Erweiterung WORLDSLAYER erscheint", erkl├Ąrt Jon Brooke, Co-Studioleiter bei Square Enix External Studios. "Noch nie gab es einen besseren Zeitpunkt, um die Reise durch Enoch zu beginnen, neu zu starten oder fortzusetzen als in dieser ultimativen Version von OUTRIDERS."

Die entsprechende Broadcast-Episode zu Outriders k├Ânnt ihr euch im Nachgang hier anschauen:

Outriders gibt es f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung