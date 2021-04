Square Enix hat gestern das Spiel Outriders, der actionreiche RPG-Shooter von People Can Fly erhältlich ist.

Outriders ist ein brutaler RPG-Shooter in einer neuen, düsteren Sci-Fi-Welt. Während die letzten Vertreter der Menschheit langsam in den Schützengräben der wilden und unerbittlichen Welt von Enoch verbluten, erwachen Spieler*innen als einer der sagenumwobenen Outrider – veränderte, mit unglaublichen Kräften ausgestattete Super-Krieger*innen. Auf der Suche nach einem mysteriösen Signal, welches die Rettung der Menschheit bedeuten könnte, reisen sie über einen feindseligen Planeten, voller tödlicher Gefahren. Insgesamt stehen vier Klassen zur Wahl sowie ein umfangreiches, flexibles System zur Charakteranpassung. Damit gestalten sie ihren eigenen Spielstil und nutzen brachiale und stilvolle Waffen sowie Ausrüstung, um zerstörerische Kräfte zu entfesseln. Während der Schlacht wird ein aggressiver Spielstil belohnt, denn nur Kills heilen, während man sich im Singleplayer- oder wahlweise im Koop-Modus mit bis zu drei Spieler*innen in den Kampf stürzt und unbekannte Gefilde in einer epischen Story-Kampagne erkundet.

"Es ist unglaublich aufregend, die Spieler*innen endlich erkunden zu lassen, woran wir die letzten fünf Jahre gearbeitet haben“, sagt Bartosz Kmita, Game Director bei People Can Fly. "Mit Outriders haben wir das Spiel geschaffen, das wir immer spielen wollten. Die Reise hierher war unglaublich, doch sie ist hoffentlich erst der Anfang von etwas Großartigem. Wir können es kaum erwarten, euch auf Enoch zu sehen!“

"Ich erinnere mich, wie ich vom Originalkonzept für Outriders hörte und sofort fasziniert war. Seitdem hat unser Studio in London für alle Facetten des Spiels und der Franchise-Entwicklung eng mit dem talentierten Team bei People Can Fly zusammengearbeitet“, sagt Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios. "Unsere gemeinsame Vision eines Spiels zu verwirklichen, das nicht nur ein episches, düsteres Sci-Fi-Abenteuer und ein spannender, hochkarätiger Shooter ist, sondern auch mit Konventionen des Genres bricht und vom ersten Tag an ein vollständiges Erlebnis liefert, war eine Freude.“

Die Demo von Outriders ist weiterhin verfügbar und das Spiel gibt es für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung