Bandai Namco Europe und Limbic Entertainment haben ein großes, kostenloses 2.0-Update für Park Beyond angekündigt. Das Update, das unter anderem die Performance verbessert, den Besucherstrom überarbeitet, Missionen umgestaltet und das modulare Bausystem verbessert, ist ab dem 29. September verfügbar.

Zusätzlich zu diesem Update wird die Plattform mod.io eingeführt, auf der die eigenen Freizeitparks und andere Kreationen weltweit und über alle Plattformen hinweg geteilt werden können.

Außerdem erscheint ebenfalls am 29. September die Erweiterung „Theme World: Beyond eXtreme“, die neue Missionen, die sich um den Charakter Blaize drehen, zwei neue Fahrgeschäfte, Animateur*innen und über 250 Landschaftsgegenstände hinzufügt. Spielende erwarten mit "Beyond eXtreme" 90er-Jahre-Vibes und verrückte Fahrgeschäfte.

Park Beyond gibt es für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung