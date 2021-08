Bandai Namco Entertainment Europe hat w√§hrend der gamescom Opening Night Live das Spiel Park Beyond angek√ľndigt, ine neue Version der Themenpark-Management-Simulation, die vom deutschen Studio Limbic Entertainment entwickelt wird.

Was w√§re, wenn die eigene Vorstellungskraft die einzige Grenze w√§re, um den Themenpark der Tr√§ume zu erschaffen? Was w√§re, wenn die Menschen, die man dort antrifft, Technologie, Geld und Schwerkraft zu irrelevanten Hindernissen machen w√ľrden? Ihr k√∂nnt euch auf eine Reise freuen, auf der sie lernen, sich Parks vorzustellen, zu bauen und zu verwalten, die so einzigartig und k√ľhn sind, dass ihr Verm√§chtnis f√ľr immer weiterleben w√ľrde.

Park Beyond ist ein modernes Freizeitparkspiel, das es euch ermöglicht, "impossifizierte“ Fahrgeschäfte zu erschaffen, mit einem tiefgreifenden Parkmanagement-Gameplay, das das Genre auf die Konsolen ausweitet und gleichzeitig eine neue Art der Erfahrung bietet.

Die eigene Kreativit√§t ist die einzige Grenze, um Freizeitparks zu bauen und zu ver√§ndern. Es stehen Module zur Verf√ľgung, um einzigartige Attraktionen mit tausenden von Kombinationen zu erschaffen und einen Hauch von Unm√∂glichkeit mit einzubringen, um die Besucher zu begeistern.

Das Spiel wird auch einen Story-Modus enthalten, in dem sich die Gelegenheit bietet, eine bunte Schar von Charakteren, Verb√ľndeten und Feinden kennenzulernen, die helfen werden, die eigene Legende in der Parkbranche zu schmieden. Spielerinnen und Spieler k√∂nnen an einem Pitch-Meeting teilnehmen, um ihre Missionsziele zu definieren und lernen auf dem Weg dorthin mehr √ľber die Mechanismen der Parkverwaltung.

"Wir freuen uns sehr, Park Beyond heute gemeinsam mit Bandai Namco Entertainment Europe anzuk√ľndigen. Unser Ziel ist es, tiefgreifendes Management-Gameplay, eine Story-Kampagne voller Wendungen, die Kreativit√§t der Spielerinnen und Spieler und unsere ganz eigene Idee von ‚ÄöImpossification‚Äė zu einem modernen Spielerlebnis zu verbinden‚Äú, so Stephan Winter, CEO von Limbic Entertainment. "Das Entwerfen, Kreieren und Bauen von Fahrgesch√§ften und Achterbahnen, die der Realit√§t trotzen, ist extrem lohnend und unser Team hat tonnenweise Spa√ü daran, diese Vision zum Leben zu erwecken und wir k√∂nnen es kaum erwarten, dass die Spieler es selbst ausprobieren.‚Äú

"Park Beyond ist der n√§chste Schritt in der Strategie von Bandai Namco Entertainment Europe, aufregende neue Inhalte f√ľr Spielerinnen und Spieler weltweit zu schaffen. PARK BEYOND wird eine v√∂llig neue Erfahrung bieten, die jede Menge Spa√ü bringen und die Fantasie und Kreativit√§t der Spielerinnen und Spieler anregen wird‚Äú, so Herv√© Hoerdt, Senior Vice President Marketing, Digital, Content bei Bandai Namco Entertainment Europe. "Unter der Leitung eines √§u√üerst talentierten und erfahrenen Teams bei Limbic Entertainment wird Park Beyond von deren jahrelangem Entwicklungs-Know-how profitieren, um ein tiefgr√ľndiges und unterhaltsames Spiel auf die New-Gen-Konsolen und den PC zu bringen.‚Äú

2022 wird das Spiel f√ľr den PC, PlayStaiton 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung