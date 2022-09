Bandai Namco Europe hat einen Trailer zu Park Beyond veröffentlicht, der mehr Einblicke in das modulare Bauen mit in den umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten gibt, durch die ein vollständig personalisierter Park geschaffen werden kann.

PARK BEYOND ist eine neue Version einer Freizeitpark-Management-Simulation, die vom deutschen Studio Limbic Entertainment entwickelt wird. Als visionäre Architektinnen und Architekten übernehmen die Spielenden die Aufgabe, ihren eigenen Vergnügungspark zu bauen und bis ins kleinste Detail zu verwalten.

Beim Konstruieren der Fahrgeschäfte für ihre Parks werden die Fans feststellen, dass in PARK BEYOND dank Impossification nichts unmöglich ist: ein Konzept, bei dem Technologie, Geld und Schwerkraft keine unüberwindbaren Hindernisse darstellen.

Die Spielerinnen und Spieler können ihre eigenen Achterbahnen mit Hilfe eines modularen Platzierungssystems erstellen, das es ihnen ermöglicht, die Steigungen, Drehungen, Schräglagen und Loopings der Strecke problemlos zu verändern. Module wie z. B. eine Kanone oder eine Rampe können jederzeit bei der Erstellung der Achterbahn eingesetzt werden, um den Besucherinnen und Besuchern den Nervenkitzel ihres Lebens zu bieten.

Neben den Bahnen macht aber auch die Umgebung einen Tag im Park unvergesslich. Mit dem modularen Bausystem haben alle die Freiheit, ihre Persönlichkeit und Kreativität zum Ausdruck zu bringen, indem sie Läden, Dekorationen und Einrichtungen komplett selbst gestalten können, um den Park ihrer Träume zu bauen.

Tausende von Objekten, die in verschiedene Themenbereiche aufgeteilt sind, wie z. B. ein Western-Thema, ein Da-Vinci-Thema oder Candyville, ermöglichen es den Spielenden ganze Themenbezirke in ihrem Park zu gestalten oder beliebige Elemente für eine nahezu unendliche Anzahl von Möglichkeiten zu mischen und anzupassen.

Zusätzlich können Spielerinnen und Spieler ihre Kreationen sowohl auf Konsolen als auch auf PC mit anderen teilen.

Park Beyond erscheint 2023 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung