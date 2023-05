Bandai Namco Europe und Limbic Entertainment haben sich mit mod.io zusammengeschlossen um euch im Spiel Park Beyond eine Cross-Plattform bereitzustellen, auf der nutzergenerierte Inhalte geteilt werden können.

Mod.io ist eine plattformübergreifende Lösung für nutzergenerierte Inhalte für über 150 Spiele auf PC und Konsole. Spieler*innen von Park Beyond können ihre eigenen Kreationen teilen oder die von anderen direkt über impossify.com ins Spiel herunterladen. Dabei kann es sich um ganze Packs, einzelne Gebäude oder andere Inhalte handeln. Um sicherzustellen, dass alles reibungslos ablaufen kann, werden die Features von mod.io im August 2023 ins Spiel implementiert.

Auch das Team von Park Beyond plant nach dem Erscheinen des Spiels weitere Inhalte über DLCs als Teil des Season Pass sowie kostenlose DLCs zu veröffentlichen. Ab August können sich Spieler*innen über ein neues Thema, drei neue Entertainer*innen, Fertigbauten und über 50 Dekorationsgegenstände für ihre Freizeitparks freuen. Im September folgen zwei neue Module für das Bauen von Achterbahnen sowie die Herausforderungskarten speziell für Freizeitpark-Expert*innen, die im Herbst vorgestellt werden. Zusätzlich wird es im Winter kostenlose Inhalte geben: Piraten entern die Freizeitparks.

Das Spiel erscheint am 16. Juni und wer am Closed Beta Test noch nicht teilnehmen konnte, kann vom 07. bis 16. Juni an dem Open Beta Test teilnehmen. Das ganze findet auf dem PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S statt.

Quelle: Pressemitteilung