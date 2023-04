Wer Freizeitpark-Simulationen mag, wird auch Park Beyond mögen. Am 16. Juni wird das Spiel erscheinen und wer an der Closed Beta-Test teilnehmen möchte, sollte sich im Mai etwas Zeit haben.

Vom 09. bis 19. Mai findet auf dem PC eine Closed Beta statt. Ohr könnt euch unter folgendem Link dafür anmelden: https://bnent.eu/BetaPB

Teilnehmende des Closed Beta Tests, die später das vollständige Spiel erwerben, schalten einen goldenen Skin für den Omni-Wagen, den Achterbahnwagen in PARK BEYOND, frei.

Folgende Editionen gibt es:

PC – Day 1 Admission Ticket Edition – Physisch

Vollständiges Spiel (Code)

Steelbook

Physischer & digitaler Soundtrack von Olivier Derivière

Postkarten

Sticker

Deluxe Edition: VISIONEER Edition – Digital

Vollständiges Spiel

ZOMBEYOND Impossification Set

PARK BEYOND: Annual Pass - ein Season Pass inklusive 3 noch erscheinender DLCs

Annual Pass Bonus Coaster Car Set mit 5 exklusiven Wagen-Skins

Collector’s Edition: IMPOSSIFIED Edition – Physisch

Alles aus der VISIONEER Edition

Physischer & digitaler Soundtrack von Olivier Derivière

Omni-Wagen-Tischfigur

Artbook

Wendeposter

Lanyard & Ausweis

BEYOND SEAS-Set

Am 16. Juni erscheint das Spiel für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung