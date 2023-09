Deep Silver und Starbreeze haben w├Ąhrend der gamecsom Opening Night Live einen brandneuen Gameplay-Trailer zu Payday 3 mit dem Rapper und Schauspieler ICE-T.

ICE-T ist einer der freim├╝tigsten und facettenreichsten K├╝nstler der Welt. Im Universum von PAYDAY 3 verk├Ârpert er einen Bauunternehmer namens Mac, der den Spielern einen Heist, die Missionen in PAYDAY, vorstellt.

Bei dem "99 Boxes" Heist k├Ânnen sich die Gamer im 4-Spieler-Koop-Modus zusammentun, um ein hoch gesichertes Containerlager zu infiltrieren. Getreu dem Kern der PAYDAY-Franchise kann der ÔÇ×99 BoxesÔÇť Heist in PAYDAY 3 auf zwei Arten angegangen werden: Entweder schleicht man sich heimlich in das Lagerhaus, um Wachen, Kameras und Arbeiter zu umgehen. Oder man geht lautstark und mit Waffengewalt vor, was in explosiven Schie├čereien mit der Polizei und SWAT-Teams enden kann, die Hubschrauberunterst├╝tzung anfordern. Wie auch immer sich die Spieler entscheiden, das Ziel ist es, sich zusammenzutun und den ultimativen PAYDAY zu erreichen.

Die vier bekanntesten Verbrecher mit Clownsmasken in der j├╝ngeren Videospielgeschichte kehren am 21. September in PAYDAY 3 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung