Vielleicht w├╝rdet ihr jetzt sagen, ach den Police Simulator: Patrol Officers kennen wir schon, da ihr ihn hier schon zu sehen bekommt. Ja das stimmt, aber das Spiel verl├Ąsst am 10. November seine Early Access-Phase auf Steam und erscheint im Handel und passend dazu gibt es noch einen Release auf den Konsolen.

Was wir in unserem Hands-On auf der gamescom erlebt haben, k├Ânnt ihr in unserem kleinen Video entnehmen.

Mehr zum Police Simulator werden ihr nat├╝rlich weiterhin von uns bekommen, denn am 10. November erscheint das Spiel im Handel f├╝r den PC und den Konsolen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.