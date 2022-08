Lange war der Police Simulator: Patrol Officers in der Early Access-Phase auf Steam,doch das wird bald vorbei sein. Neben der Retail-Version wird es auch eine hochwertige limitierte Steelbook-Edition im Handel geben, was ein zusätzliches Fahrzeug beinhaltet.

Als Streifenpolizist:in für Sicherheit in Brighton sorgen

In Police Simulator: Patrol Officers schlüpfen die Spielenden in die Rolle eines Streifenpolizisten oder einer Streifenpolizistin in der fiktiven US-Stadt Brighton und absolvieren zunächst einfache Aufgaben wie die Durchsetzung der Verkehrsregeln und die Aufnahme von Unfällen, bevor sie sich schließlich komplexeren Sachverhalten wie der Suche und Festnahme gesuchter Verdächtiger in Fällen von Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung oder sogar Drogenhandel widmen. Mit wachsender Erfahrung schalten sie verschiedene Polizeiautos, Aufgaben, Stadtdistrikte und Stadtteile frei. Ein Koop-Multiplayer-Modus für zwei Personen gibt virtuellen Police Officers die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin als Team zu agieren.

Immer für Recht und Gesetz eintreten – auch in Bezug auf sich selbst

Als Teil der Brighton Police Department ist es ebenso wichtig, dass sich die Beamt:innen auch selbst an die Regeln halten und ein Vorbild für andere sind. Das bedeutet, dass sie ihr Vorgehen sorgfältig überdenken sollten, wenn es darum geht, Bürger:innen anzuhalten, zu befragen, zu durchsuchen oder sogar zu verhaften. Rechtswidriges Verhalten der Beamten und Beamtinnen führt zum Verlust von Verhaltenspunkten, was wiederum zum plötzlichen Ende ihrer Schicht oder sogar zur Kündigung ihrer Anstellung im Brighton PD führen kann.

Weitere Inhalte geplant

Mit der Veröffentlichung von Police Simulator: Patrol Officers auf PC ist die aufregende Reise des Spiels aber noch lange nicht zu Ende. Police-Fans können sich in den kommenden Monaten auf weitere Inhalte in Form von kostenpflichtigen und kostenlosen Updates, DLCs und Erweiterungen freuen. Den Anfang macht ein zusätzliches Polizeiauto – das leistungsstarke Urban Terrain Vehicle – das ab Launch für 2,99 Euro erhältlich sein wird. Kund:innen, die die Retail-Edition von Police Simulator: Patrol Officers jetzt für PC vorbestellen, erhalten das Urban Terrain Vehicle als Teil ihres Bundles. Eine detaillierte Übersicht über bereits angekündigte Inhalte findet sich auf der offiziellen Police Simulator: Patrol Officers Roadmap.

Kostenloses DLC für alle Besitzer:innen der Early Access-Version

Dank des Feedbacks der engagierten Community fanden innerhalb der Early Access-Phase neben den geplanten Inhalten zahlreiche weitere Features und Verbesserungen ihren Weg in das Spiel. Als Dankeschön für die Unterstützung erhalten Kundinnen und Kunden, die das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt bereits erworben haben oder während der Early Access-Phase noch kaufen werden, das Urban Terrain Vehicle kostenlos, sobald es zum Start der Vollversion erscheint. Nach dem Ende von Steam Early Access kann der DLC weiterhin zum vollen Preis erworben werden.

Quelle: Pressemitteilung