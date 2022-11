Wir wollten doch schon immer mal bei der Polizei oder Ordnungsamt arbeiten. Mit dem Police Simulator: Patrol Officers ist dieses für jedermann möglich, denn heute veröffentlicht Astragon Entertainment zusammen mit dem Entwicklungsstudio Aesir Interactive die realistische Simualtion.

Spieler treten hier ihre neue Karriere beim Brighton Police Department an, um in den Straßen der US-amerikanischen Küstenstadt Brighton für Recht und Ordnung zu sorgen und einen Einblick in die alltägliche Polizeiarbeit zu erhalten. Zeitgleich zum Release ist auch der Urban Terrain Vehicle DLC zum Preis von 2,99 EUR erhältlich, der einen schicken Streifenwagen enthält. Spieler, die Police Simulator: Patrol Officers bereits im Early Access erworben oder vorbestellt haben, erhalten den DLC gratis.

Bevor sie ihre erste Schicht antreten, haben Spieler die Wahl zwischen acht diversen Charakteren, mit denen sie ihre Polizeikarriere beginnen können. Eine Vielzahl herausfordernder Aufgaben erwartet die Spieler, wobei sich die Schwierigkeit und Komplexität erhöht, je höher die Polizisten in der Karriereleiter aufsteigen. Anfänglich verteilen sie noch zu Fuß Strafzettel, doch bald erhalten die Spieler ihren ersten Streifenwagen, dürfen Raser fangen, Unfälle aufklären und Verdächtige ausfindig machen. Besonders erfahrene Beamte können schließlich sogar Überfälle aufklären und Drogenhändler festsetzen. Während des Spielens werden fortlaufend neue Interaktionen, Fahrzeuge und Reviere freigeschaltet, wodurch sich keine Schicht anfühlt wie die Vorherige. Außerdem wurde eine Spiel-Mechanik eingebaut, die das Verhalten der Spieler verfolgt und bewertet, wobei schlechtes Verhalten schnell zur Entlassung führen kann. Dazu bietet Police Simulator: Patrol Officers Spielern die Möglichkeit, im Online-Koop-Modus zu zweit auf Streife zu gehen und so gemeinsam in Brighton für Recht und Ordnung zu sorgen.

Das Spiel wurde bereits im Juni 2021 auf Steam in Early Access veröffentlicht und hat seitdem zahlreiche zusätzliche Inhalte, Updates und Verbesserungen erhalten, die sich die Community gewünscht hat. Auch in Zukunft können sich die Spielenden auf mehr Updates freuen, die neue spannende Inhalte mit sich bringen. Bis Mitte 2023 sind noch mindestens drei Updates auf allen Plattformen geplant, aber auch danach warten weitere Überraschungen.

Police Simulator: Patrol Officers gibt es für den PC, aber auch für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung