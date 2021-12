Ein kleines Vorweihnachtsgeschenk gibt es zum Police Simulator: Patrol Officers, denn es gibt ein neues Inhaltsupdate namens The Key to the City.

Das The Keys to the City-Update wird ihnen mit dem Open Patrol-Feature deutlich mehr Freiraum bei ihren Patrouillen durch die Stadt bieten, w√§hrend neue Verst√∂√üe wie Taschendiebst√§hle und Trinken in der √Ėffentlichkeit den Polizeialltag abwechslungsreicher gestalten. Ein neu eingef√ľhrtes Erkl√§rungssystem f√ľr verlorene Verhaltenspunkte gibt Spielenden zudem klareren Aufschluss √ľber falsch getroffene Entscheidungen. Hinzu kommen mehr Varianz beim Aussehen und Namen der Nichtspielercharaktere sowie neue Interaktionsm√∂glichkeiten.

Mehr Bewegungsfreiheit auf den Stra√üen von Brighton ‚Äď und noch mehr Lebendigkeit

Das inzwischen vierte Inhaltsupdate von Police Simulator: Patrol Officers geht auf einen von Fans langgehegten Wunsch ein: Mit dem Open Patrol-Feature d√ľrfen sie sich f√ľr die Dauer ihrer gesamten Schicht frei in der Stadt bewegen und in allen drei Distrikten Ausschau nach Gesetzesverst√∂√üen halten. Zudem spendiert das Entwicklerteam von Aesir Interactive den Bewohnern und Bewohnerinnen der Stadt deutlich mehr Varianz in Aussehen und Identit√§t: Je drei neue Gesichtstypen f√ľr M√§nner und Frauen, sowie insgesamt sechs neue Frisurentypen sorgen f√ľr optische Diversit√§t, w√§hrend sich die Namensvielfalt von 60 auf 769 bei den Nachnamen und von 77 auf 733 bei den weiblichen Vornamen sowie von 75 auf 754 bei den m√§nnlichen Vornamen steigert. Auch die Interaktionsm√∂glichkeiten zwischen Spielenden und Nichtspielercharakteren wurde erweitert: Passanten reagieren ab sofort nicht nur auf ein freundliches Hallo, sondern fragen die hilfsbereiten Officers auch nach dem Weg beziehungsweise wie sie zu bestimmten markanten Orten in der Stadt finden k√∂nnen.

Neue Gesetzesverstöße und mehr Aufschluss beim Verlust von Verhaltenspunkten

Auch im neuen Update von Police Simulator: Patrol Officers ruht das Verbrechen keine Sekunde: Langfinger machen seit neuestem die Stadt unsicher und lassen so manche Geldb√∂rse mitgehen. Die Officers werden alle H√§nde voll zu tun haben, um sie auf frischer Tat zu ertappen oder sie der Beschreibung von Zeugen folgend, in der Menge zu finden und dingfest zu machen. Da zudem vermehrt Beschwerden wegen Trinken in der √Ėffentlichkeit im Polizeirevier eingehen, sollten die Polizisten und Polizistinnen auch nach diesen Personen Ausschau halten und sie entsprechend ermahnen ‚Äď oder in harten F√§llen ein Bu√ügeld anweisen. Wer sich am Ende seiner oder ihrer Schicht fragt, warum in bestimmten Situationen Verhaltenspunkte abgezogen wurden, kann dies √ľber das neu eingef√ľhrte Erkl√§rsystem nun detailliert einsehen und die begangenen Fehler in Zukunft vermeiden. Selbstverst√§ndlich bietet das The Keys to the City-Update dar√ľber hinaus weitere Gameplayverbesserungen und Bug-Fixes, die das Spielerlebnis noch einmal abrunden.

Falls ihr das The Key to the City-Update bereits in seiner Beta-Phase anspielen möchtet, erhaltet ihr ab dem 14. Dezember auf einem speziell zu diesem Zweck auf Steam eingerichteten Beta-Branch, die Gelegenheit dazu.

Quelle. Pressemitteilung