Auch beim Police Simulator: Patrol Officers geht es weiter mit dem neuen Update 11, was wir uns bereits auf der gamecom anschauen und auch anspielen konnten. Vieles k├Ânnen wir bereits im Spiel machen, aber eine Komponente kommt nun dazu, wo es ums Thema ├ťberf├Ąlle geht.

Wir als Officer sind im Dienst und bekommen einen Funkruf, dass es bei einer B├Ąckerei zu einem ├ťberfall gekommen ist. Entsprechend Zeugen sind auch dort geblieben. Wir sind also daf├╝r zust├Ąndig, alles aufzunehmen und entsprechend beweise zu sichern. Daf├╝r stehen uns allgemein Absperrb├Ąnder zur Verf├╝gung und Nummerntafeln die wir entsprechend bei den Beweisst├╝cken hinstellen k├Ânnen und Fotografieren k├Ânnen. Um so mehr wir von den Zeugen aber auch an Beweismitteln finden, verdichten sich die Punkte, zu dem T├Ąter. Ob wir ihn finden werden?

Wir sind auf jedenfall auf das neue Update gespannt, denn es macht wirklich viel Spa├č und bietet dazu noch viel mehr, was das Spiel bereits jetzt schon zu bieten hat. Im September soll das Update dann f├╝r das Spiel kommen.