Der schwedische Indie-Publisher Raw Fury und Entwickler RED SOUL GAMES haben bekannt gegeben, dass Post Trauma, das nervenauftreibendes Survival-Horror-Spiel, am 31. März erscheint.

In Post Trauma übernehmen die Spieler die Kontrolle über Roman (gesprochen von Togo Igawa), einem verzweifelten Zugführer, der nach einer schrecklichen Panikattacke in einer surrealen Dimension aufwacht. Angesichts einer furchterregenden Umgebung und albtraumhafter Monstrositäten kann Roman entscheiden, ob er sich mit einer Reihe von Waffen verteidigen oder den Weg des geringsten Widerstands gehen will.

Zu den Hauptfeatures von Post Trauma gehören:

Die Erkundung unbekannter Schrecken und einzigartiger Orte in einer surrealen Welt, in der sich reale und organische Architektur auf unheimliche und verstörende Weise vermischen.

Viele knifflige Rätsel und Herausforderungen müssen mit Geduld und Überlegung gelöst werden, um wertvolle Werkzeuge und Gegenstände zu finden, die für das Weiterkommen notwendig sind.

Eintauchen in spannende und fesselnde Soundeffekte und filmreife Grafiken, die von der Unreal Engine 5 angetrieben werden und zusammen ein wahrhaft filmreifes und beängstigendes Spielerlebnis schaffen.

Unglaubliche Sprecher wie Togo Igawa als Roman, Autumn Ivy und Hyoie O'Grady werden Sie begeistern.

Am 31. März erscheitn das Spiel für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung