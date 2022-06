Noch viel gibt es zu diesem Spiel noch nicht zu sagen, aber NCSOFT hat den ersten Trailer, inklusive erstem Blick auf Gameplay, f├╝r Project M ver├Âffentlicht, was sich aktuell noch in der Entwicklung befindet. Basierend auf der Unreal Engine 5 pr├Ąsentiert das Spiel photorealistische Grafiken sowie eine allgemein hochwertige Produktion und bietet ein interaktives Filmerlebnis ├╝ber einen Mann, der Rache f├╝r den Tod seiner Frau sucht.

Der Trailer ist ein technisches Paradebeispiel f├╝r realistische Umgebungstexturen, gef├╝hlvolle Gesichtsausdr├╝cke und realistische Charakteranimationen ÔÇô eine Mischung aus NCSOFTs technischem K├Ânnen in den Bereichen 3D-Scanning, Motion Capture und visuelle Effekte.

Als ein in der Entwicklung befindliches Projekt ist die Enth├╝llung des Trailers der erste offizielle Schritt der "Open R&D"-Initiative von NCSOFT, die auch als "NCing" bezeichnet wird. Moon Young Choi, NCSOFTs Principal Development Management Officer, bringt es wie folgt auf den Punkt: "NCing dr├╝ckt das Engagement des Unternehmens aus, den Entwicklungsprozess offen zu legen und Fans weiterhin fr├╝hzeitig Informationen zu neuen Projekten zu kommunizieren." Er f├╝gt au├čerdem hinzu: "In Zukunft werden wir unseren Entwicklungsfortschritt proaktiv in verschiedenen Formaten, von Inhalten wie Trailer-Videos, Interviews, Romanen und Webtoons, pr├Ąsentieren."

Project M befindet sich noch in einem fr├╝hen Stadium der Entwicklung, und weitere Details, einschlie├člich des Erscheinungstermins des Spiels, werden zu einem sp├Ąteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Es ist geplant, dass das Spiel f├╝r die Konsolen erscheinen soll.

Quelle: Pressemitteilung