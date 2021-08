Nacon und RaceWard Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer sowie ein neues Entwicklertagebuch zu RiMS Racing ver├Âffentlicht.

Der neue Trailer zeigt Ausschnitte eines Rennens auf dem ber├╝hmten Million Dollar Highway. Diese 520 km lange Strecke im Herzen der Colorado Rockies ist mit engen Kurven gespickt und f├╝hrt ├╝ber 3.000 H├Âhenmeter ÔÇô von sch├Ânen Landschaften ├╝ber schwindelerregende Steilh├Ąnge bis auf hohe Bergplateaus. Die schwierige amerikanische Strecke stellt selbst f├╝r erfahrene Piloten eine Herausforderung dar.

Das ebenfalls erschienene dritte Entwicklertagebuch-Video konzentriert sich auf die zahlreichen Details, die dem Spiel hinzugef├╝gt wurden, und unterstreicht den Stellenwert der Zusammenarbeit zwischen RaceWard Studio und Pirelli und Brembo, um daf├╝r zu sorgen, dass eine m├Âglichst realistische Simulation entsteht.

├ťber 500 Teile offizieller Marken stehen f├╝r die acht Maschinen des Spiels zur Verf├╝gung, mit denen Fans ihre Motorr├Ąder individualisieren und obendrauf auch ihre Leistung optimieren k├Ânnen. Zur Verf├╝gung stehen dabei auch Pirelli-Produkte, inklusive dem neuen DIABLO ROSSO IV, der in RiMS Racing erstmals sein Deb├╝t in einem Videospiel feiert. Jedes einzelne Teil wirkt sich auf Rennleistung und Fahrgef├╝hl aus ÔÇô und bietet ein Erlebnis, das an echte Rennbedingungen erinnert.

RiMS Racing erscheint am 19. August f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. F├╝r die Nintendo Switch erscheint das Spiel sp├Ąter.

Quelle: Pressemitteilung