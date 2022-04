Das französische Studio DigixArt hat bekannt gegeben, dass Road 96, ein mehrfach preisgekröntes erzählerisches Roadtrip-Adventure, auch für die Konsolen veröffentlicht.

Road 96 ist ein prozedurales generiertes Adventure, dass sich ständig weiterentwickelt. Hinzu kommen Survival-Elemente: Der Spieler muss aus einem Land entkommen, das von einem autoritären Regime beherrscht wird und kurz vor dem Zusammenbruch steht. Road 96 hat eine sich stetig weiterentwickelnde Geschichte, die mit jedem neuen Fluchtversuch weiter aufgedeckt wird, inspiriert durch Roadtrip-Movies aus den 90er Jahren von Regisseuren wie Quentin Tarantino, The Coen Brothers und Bong Joon-ho. Auf dem Soundtrack des Spiels sind Titel von Bands wie Survive (Stranger Things) zu hören.

Im Rahmen der diesjährigen Verleihung der Pégases Awards ist Road 96 überraschend zum Gewinner in fünf verschiedenen Kategorien erklärt und mit den begehrten Auszeichnungen versehen worden.

In den folgende Kategorien (engl.) wurde Road 96 ausgezeichnet:

Best Indie Game

Beyond The Video Game

Best Accessibility

Best Sound Design

Best Narrative Design

Die seit 2019 jährlich von der Académie des arts et techniques du jeu vidéo (ATTJV) organisierte Preisverleihung "Les Pégases" ist das französische Pendant zu den "Game Awards" in den USA. Die Pegasi, die vom Syndicat national du jeu vidéo, dem französischen Verband der Videospielbranche, gestiftet wurden, werden nach einer Abstimmung durch die 1500 Mitglieder der Académie des arts et techniques du jeu vidéo vergeben.

Das Spiel gibt es nun nicht nur für den PC, sondern auch für die PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Pressemitteilung