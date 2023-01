DigixArt und Ravenscourt freuen sich, Road 96: Mile 0 erstmals vorzustellen, ein narratives Abenteuerspiel mit einer musikalischen Komponente und der emotionalen Vorgeschichte des von der Kritik gefeierten und mehrfach ausgezeichneten Spiels.

Road 96: Mile 0 spielt in White Sands, Petrias einziger luxuriöser Gemeinde, kurz vor dem Road Trip, der im Sommer 1996 begann. Spielende schlĂŒpfen abwechselnd in die Rollen von Zoe und Kaito, zwei Teenagern mit gegensĂ€tzlichen HintergrĂŒnden und Überzeugungen.

Zwei Teenager, zwei Welten

Ehemalige Spieler & Spielerinnen von Road 96 werden sich an Zoe, eine der Hauptfiguren des Spiels, erinnern. Sie stammt aus dem reichen Teil der Stadt und ihr Vater arbeitet als Ölminister fĂŒr die Regierung von PrĂ€sident Tyrak.

Kaito - eine Figur aus Lost in Harmony - wurde im gefĂ€hrlichen und dĂŒsteren Colton City geboren und ist mit seinen Eltern in die reiche Wohnsiedlung White Sands gezogen, um einen Job zu bekommen und der Umweltverschmutzung der Stadt zu entkommen. Seit zwei Jahren leben sie nun dort, wo alle VIPs leben, und Tyrak auch.

Fasziniert von seiner Dunkelheit, kommt Zoe Kaito nĂ€her und wird eine gute Freundin. Die Zeit, die sie mit ihm verbringt, bringt sie dazu, verstörende Wahrheiten ĂŒber ihr Land und sogar ihren eigenen Vater aufzudecken.

Werden Spielende herausfinden, warum Zoe aus ihrer Heimat fliehen musste? Und was 1986 wÀhrend des Grenzangriffs wirklich geschah? Schon bald wird die Freundschaft der beiden auf die Probe gestellt. Wie wird sie sich auf das Schicksal ihrer Geschichte auswirken? Werden sie Freunde bleiben?

Yoan Fanise, CEO von DigixArt, sagt: "In Mile 0 wollten wir zeigen, woher Zoe kommt und warum sie ihr bequemes Leben verlassen hat. Aber wir haben es nicht auf die konventionelle Art gemacht, sondern sind den verrĂŒckten Weg gegangen, mit metaphorischen Musiksequenzen, in denen man die Überzeugungen und Zweifel von Zoe und Kaito miterlebt. Das Lustige daran ist, dass DU entscheidest, wie sie sich entwickeln sollen".

Die innere Welt von Zoe und Kaito

Spielende erforschen die inneren Welten der beiden Figuren. Auch wenn der erzĂ€hlerische Teil das RĂŒckgrat von Road 96: Mile 0, werden Zoe und Kaito durch psychedelische musikalische Fahrten skaten. Diese imaginĂ€ren Reisen nutzen eine einzigartige Mischung aus rhythmusbasiertem Gameplay und erzĂ€hlerischen Entscheidungen, die es den Spielern ermöglichen, ihre emotionale Reise zu beeinflussen und zu gestalten.

“The Midnight”

Der farbenfrohe und klassische Song „Land Locked Heart“ von The Midnight, einer amerikanischen Synthwave-Band, wird bald veröffentlicht. Dies ist die erste Single aus dem Road 96: Mile 0-Soundtrack, der das emotionale Erlebnis fĂŒr die Spieler verstĂ€rkt.

"In diesem Lied geht es um das Paradoxon, nach Hause zu kommen. Auch wenn es der Ort ist, an dem du entstanden bist und an dem die Beweise der Ursprungsgeschichte allgegenwĂ€rtig sind, kommt eine Zeit, in der es sich nicht mehr wie ein Zuhause anfĂŒhlt. Irgendwann fĂŒhlt es sich an wie ein Ort, von dem man fliehen muss, oder man ist dazu bestimmt, eine Geschichte fortzusetzen, die nicht die eigene ist. Wir freuen uns, dass der Song in Road 96: Mile 0 zum Leben erweckt wird", kommentiert die Band The Midnight.

Road 96: Mile 0 erscheint am 04. April 2023 fĂŒr den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

