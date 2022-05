Nach langem warten, hat sich das warten gelohnt, denn Ubisoft hat heute bekannt gegeben, dass Roller Champion am 25. Mai erscheinen wird. Das Free-to-Play-Sportspiel im Team-PvP-Modus besitzt Crossplay und wird auf mehreren Plattformen kostenlos zur Verf√ľgung stehen.

Die Ausgangssituation von Roller Champions ist simpel: zwei Dreierteams treten gegeneinander an, versuchen den Ball ins Tor zu bef√∂rdern und als erstes Team f√ľnf Punkte zu erreichen. Der Clou: Je mehr Runden in der Arena gedreht werden, desto mehr Punkte kann ein Team erzielen. Vorausgesetzt, dieses Team befindet sich gerade in Ballbesitz. Ob an den W√§nden der Arena entlang gerast wird oder verschiedene Tackling-Man√∂ver eingesetzt werden, nur wer als Team zusammenarbeitet, kann den Sieg √ľber die Gegner erringen und zu Ruhm gelangen.

‚ÄčDurch das Gewinnen von Spielen und den Aufstieg in den Bestenlisten √∂ffnen sich die T√ľren zu immer bekannteren Stadien und Ligen, bis hin zur Elite-Champions-Liga. Auf ihrer Reise werden Spielende die M√∂glichkeit bekommen, Fans f√ľr sich zu gewinnen, neue Karten zu entdecken, sich in zeitlich begrenzten Spielmodi zu messen und ihren Champion ganz individuell zu gestalten. Zus√§tzlich zu den vielen freischaltbaren Gegenst√§nden, k√∂nnen jede Saison exklusive kosmetische Belohnungen mit dem Roller Pass erworben werden.

‚Äč‚ÄčRoller Champions kann allein mit √§hnlich erfahrenen Gegnern mittels Crossplay-Matchmaking oder gemeinsam mit Freunden gespielt werden. Um den Weg zum Ruhm auf demselben Profil fortf√ľhren zu k√∂nnen, ist zudem Cross-Progression auf allen Plattformen verf√ľgbar. Dank des Skateparks, der als Treffpunkt fungiert, k√∂nnen sich Spielende treffen und √ľben oder einfach unterhaltsame Mini-Spiele zusammen genie√üen.

Roller Champion ist ein Free-to-Play-Titel und gibt es am 25. Mai kostenlos f√ľr PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Sp√§ter folgen noch Nintendo Switch und Google Stadia.

Quelle: Pressemitteilung