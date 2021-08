Man staunte nicht schlecht, als Deep Silver und Voliton Saints Row angek├╝ndigt hat. Ihr solltet euch bereit machen, die Grundfesten einer ├╝berlebensgro├čen, kriminellen Welt zu ersch├╝ttern, die all ihre heimlichen Vorlieben befriedigt. Mit etwas Gl├╝ck werden sie zum Self-Made-Verbrecherboss und ├╝bernehmen die Macht in der Stadt. Jetzt ist es an der Zeit, die Party kann beginnen!

Mit dem offiziellen CGI Ank├╝ndigungs-Trailer wurde das Spiel auf der ONL enth├╝llt und den wollen wir euch nicht vorenthalten.

Das Saints Row-Rezept f├╝r Action, Verbrechen und Humor ist nach wie vor ein starkes und relevantes Konzept; es ist ein Spiel, das bestehende Fans und neue Spieler begeistern wird, und Entwickler Deep Silver Volition ist wieder am Ruder des Franchise, das sie lieben.

"Dieser komplette Neustart ist der gr├Â├čte Spa├č und die aufregendste Erfahrung, die wir bisher in ein Saints Row-Erlebnis gepackt haben", sagt Jim Boone, Chief Creative Officer bei Volition. "Der ikonische neue Schauplatz bietet so viele aufregende M├Âglichkeiten, die Spieler zu begeistern - egal ob sie langj├Ąhrige Fans der Serie sind oder zum ersten Mal einsteigen."

"Saints Row ist eine der beliebtesten und am meisten gefeierten Spieleserien und dies ist der Reboot, auf den wir alle gewartet haben", f├╝gt Paul Nicholls, Global Brand & Marketing Director bei Deep Silver, hinzu. "Wir sind begeistert von Volitions k├╝hner neuer Vision und k├Ânnen es kaum erwarten, dieses neue Saints Row im Jahr 2022 in die H├Ąnde der Spieler zu geben."

├ťber das Spiel

Willkommen in Santo Ileso, einer pulsierenden fiktiven Stadt im Herzen des amerikanischen S├╝dwestens. In einer Welt voller Verbrechen, in der gesetzlose Gruppierungen um die Macht k├Ąmpfen, wagt eine Gruppe junger Freunde ihr eigenes kriminelles Abenteuer, um an die Spitze zu gelangen und sich selbst zu verwirklichen.

Als zuk├╝nftiger Boss gr├╝ndest du mit Neenah, Kevin und Eli an deiner Seite "The Saints" - und nimmst es mit "Los Panteros", "The Idols" und den "Marshalls" auf, w├Ąhrend du dein Imperium in den Stra├čen von Santo Ileso aufbaust und um die Kontrolle ├╝ber die Stadt k├Ąmpfst. Letztlich ist Saints Row die Geschichte eines Start-up-Unternehmens, nur dass das Gesch├Ąft der Saints zuf├Ąllig das Verbrechen ist.

Erlebe den gr├Â├čten und besten Saints Row-Spielplatz, der je erschaffen wurde. Die einzigartige, weitl├Ąufige Welt von Santo Ileso ist die Kulisse f├╝r einen wilden, ├╝berlebensgro├čen Sandkasten mit spannenden Nebengesch├Ąften, kriminellen Unternehmungen und Blockbuster-Missionen, in dem Du Dich mit Schie├čereien, Fahrten und Wingsuit-Missionen an die Spitze k├Ąmpfst.

Bringe dich selbst zum Ausdruck und entfessele deinen inneren Saint mit der fortschrittlichsten Reihe von Anpassungswerkzeugen, die es je in einem Open-World-Spiel gab - mach deinen Charakter, dein Auto und deine Crew zu deinem eigenen.

St├╝rze dich sich in epische Schie├čereien und rasante Verfolgungsjagden und werde Zeuge unerh├Ârter Momente, die es nur bei den Saints gibt, in einer originellen Geschichte, die den bemerkenswerten Aufstieg der Saints zur Macht zeigt. Genie├če die Freiheit, die gesamte Kampagne mit einem Freund im nahtlosen, ungebundenen Koop-Spiel zu spielen, indem du die Grenzen deiner Gang ausreizen und gemeinsam deine eigenen Spielmomente kreieren kannst.

Saints Row erscheint am 25. Februar 2022 f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung