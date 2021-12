Volition und Deep Silver haben bei den Game Awards 2021 den ersten echten Gameplay-Trailer zum kommenden Franchise-Reboot von Saints Row pr├Ąsentiert. Der actiongeladene, zwei-min├╝tige Trailer gew├Ąhrt erstmals einen Einblick in die Reise der Crew auf dem Weg zum Saint-Dom, einen kleinen Vorgeschmack auf die Anpassungsm├Âglichkeiten und einen Eimer voll einzigartiger Saints-Row-Momente, die Spieler:innen kennen und lieben.

In Santo Ileso haben Spier:innen entweder die Macht oder sie wollen sie sich nehmen. Die Saints sind auf dem Weg, diese Stadt zu dominieren und ihnen obliegt die Aufgabe, die Saints als der Boss anf├╝hren, der sie sein wollen - schlie├člich ist das hier Saints Row. Das Team von Volition serviert geballte Saint-on-Faction-Action, zeigt einige der M├Âglichkeiten auf, wie man seinen Rivalen entgegentreten kann ÔÇô und es gibt wirklich zahllose M├Âglichkeiten, um den Job zu erledigen - von explosiven Waffen und brandneuen Gesch├╝tzen bis hin zu einem hautnahen und pers├Ânlichen Takedown oder einem schnellen Nahkampfangriff. Die vielen M├Âglichkeiten, seine Feinde von Santo Ileso direkt in den Himmel zu schicken, sind nicht alles, was Saints Row bieten wird. Das Spiel bietet noch so viel mehr, mit dem man in Santo Ileso echt Saints Row-Action genie├čen kann, darunter auch Hochgeschwindigkeits-Fahrzeug-Action mit Booten, Autos, Luftangriffen und nat├╝rlich chaotischen Panzern.

Der neue Saints Row-Gameplay-Trailer bietet:

Neue Enth├╝llungen zu Sandbox, einschlie├člich Hubschrauber-Fesseldiebst├Ąhle.

Neue Fahrzeuge ÔÇô Ja, richtig gelesen! Also halten Sie Ausschau nach ihnen!

Neue K├Ąmpfe - neue Takedowns, neue Waffen, Offensiv- und Defensivtechniken, Akimbo und mehr.

Neue Outfits und NSCs - von den Verr├╝ckten ├╝ber die Wilden bis hin zu den ungl├╝cklichen B├╝rgern von Santo Ileso, die mitten im Wahnsinn stecken und sich w├╝nschen, niemals geboren worden zu sein.

Erste Story-Momente ÔÇô erste Details ├╝ber den Aufstieg der Saints zur Macht.

Eine Prise Individualisierung - wir sind ein Spielverderber.

Und eine ganze Menge Saints Row-DNA.

Am 23. August 2022 erscheint das Spiel f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung