Deep Silver und Volition bestĂ€tigen, dass die erste DLC-Erweiterung fĂŒr Saints Row erhĂ€ltlich ist. usammen mit einem umfangreichen kostenlosen Update wird die vom Verbrechen heimgesuchte Stadt Santo Ileso noch grĂ¶ĂŸer und noch besser.

"The Heist & The Hazardous" ist die erste von drei DLC-Erweiterungen fĂŒr Saints Row in diesem Sommer und bietet drei neue Story-Missionen fĂŒr ein bis zwei Spieler, eine neue Waffe, einen Helikopter, Belohnungen, Kosmetika und mehr. The Heist & The Hazardous ist ab sofort im Handel erhĂ€ltlich und im Saints Row Expansion Pass enthalten.

Der brandneue Bezirk Sunshine Springs - inspiriert von Palm Springs, dem berĂŒchtigten Zufluchtsort der Reichen und BerĂŒhmten - lĂ€dt alle Spieler ein, diesen neuen Bereich der Karte im Rahmen eines riesigen kostenlosen Updates voller neuer Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen zu erkunden.

Saints Row Update-Übersicht:

The Heist & The Hazardous DLC fĂŒr Besitzer des Expansion Pass ist ab sofort erhĂ€ltlich und kann separat gekauft werden

Das kostenlose Sunshine Springs-Update ist ab sofort fĂŒr alle Spieler erhĂ€ltlich und enthĂ€lt: Neuer spielbarer Bezirk Sunshine Springs Verbessertes KampfgefĂŒhl, Spielfluss und Balancing Selfie-Modus 12 neue Emotes und Emote-Auswahlrad Neuer Kamerawinkel fĂŒr Fahrzeuge Und eine große Anzahl zusĂ€tzlicher Korrekturen und Optimierungen



Wie bereits im MĂ€rz angekĂŒndigt, erscheint der wezite Inhalt des Expansion Pass - Doc Ketchum's Murder Circus - im Juli und das dritte, letzte und grĂ¶ĂŸte Paket im August.

Quelle: Pressemitteilung