Serious Sam: Tormental ist ein Top-Down-Roguelite-3DShooter, in dem ihr euch durch den gequ├Ąlten Versand von Mental, der Halbgott der Zerst├Ârung, spielen, w├Ąhrend sich dieser Welten und Monster ausdenkt, die den Weg zu seinem inneren Ich im Wege stehen.

Tief in einem verlassenen Tempel liegt ein verfluchtes Artefakt, ein uraltes Ger├Ąt, das zu Unvorstellbarem f├Ąhig ist; k├Ânnte dies der Schl├╝ssel sein, um in den Geist von Mental, dem Gott der Zerst├Ârung einzudringen? Dies k├Ânnte die einzige Chance f├╝r "Serios" Sam Stone sein, tief in die verdrehte Welt von Mentals b├Âser Fantasie einzutauchen, wo ihn seine Suche in den Kampf gegen r├╝cksichtslose Monsterhorden f├╝hren wird. Ein ganz normaler Arbeitstag halt.

Die Vollversion von Serious Sam: Tormental f├╝hrt ein neues Gebiet namens The Fortress ein, das neue Feinde und Elite-Varianten enth├Ąlt, sowie Torments - spezielle L├Ąufe mit voreingestellten Startwaffen, Kr├Ąften und Bedingungen, f├╝r die es jeweils Bestenlisten gibt. Das Update enth├Ąlt au├čerdem Dutzende neuer Waffen, Perks, Kr├Ąfte, Quests, Musik und sogar einen brandneuen Charakter namens Ugh Zan Jr!

Quelle: Pressemitteilung