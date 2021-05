Das kreative Entwicklungsteam von Flying Wild Hog hat zusammen mit dem Publisher Devolver Digital ein neues Sneak Peek Video zu Shadow Warrior 3 ver├Âffentlicht.

"That Damn Dam" ist die zweite Enth├╝llung in einer Reihe von Einblicken in Missionen des kommenden Krachers von Flying Wild Hogs, Shadow Warrior 3. Das Video zeigt eine frenetische Hetzjagd auf den Titelgebenden Damm, wo sich Lo Wang mit der "Seeking Shokera" misst. Dabei handelt es sich um einen fliegender Gegnertyp, von dem das Seeking Eye ÔÇô eine neue Gore-Waffe ÔÇô entrissen und gegen mehrere Gegner gerichtet werden kann. Zudem beinhaltet "That Damn Dam" mit der Abrissbirne eine zus├Ątzliche Umgebungsschadensquelle. Der gigantische Turm kann von Lo Wang genutzt werden, um mit Hilfe der stachelbesetzten Kugel und des richtigen Timings ganze Gegnergruppen auszul├Âschen.

Shadow Warrior 3 pr├Ąsentiert Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen, Orochi Zilla. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gef├Ąngnis befreit haben. Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzusp├╝ren und die Apokalypse noch einmal zur├╝ckzudr├Ąngen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzum├Ąhen.

Shadow Warrior 3 erscheint noch dieses Jahr f├╝r PC und Konsolen.

Quelle: Pressemitteilung