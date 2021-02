Firaxis hat angek├╝ndigt, dass ein neues Spielupdate mit ├änderungen, Anpassungen und Erg├Ąnzungen in K├╝rze ver├Âffentlich wird. Das ganze Update wird f├╝r alle Besitzer des Spiel kostenlos erscheinen.

Neben Balance-Updates und weiteren Verbesserungen bringt jedes Spiel-Update ein neues Feature mit sich, zum Beispiel ein Szenario, einen Spielmodus oder eine Anpassung. Das Spiel-Update des Monats f├╝hrt dieses Mal den optionalen Spielmodus Barbaren-Clans, die Anf├╝hrer-Auswahl sowie zahlreiche Balance-Anpassungen und zus├Ątzliche ├änderungen basierend auf den R├╝ckmeldungen der Spieler ein.

Barbaren-Clans ist ein neuer optionaler Spielmodus, durch den sich die Spieler-Interaktion mit Barbaren komplett wandelt: Angeregt durch Vorschl├Ąge von Spielern wird das Spiel in Zusammenhang mit Barbaren weit ├╝ber die Standard-"T├Âten oder get├Âtet werden"-Option hinaus erweitert. Der Modus f├╝hrt sechs Barbaren-Clans ein, die unter verschiedenen Kartenbedingungen leben. Jeder Clan ist dabei auf einen speziellen Einheitentyp spezialisiert und kann in jeder Runde "FortschrittÔÇť sammeln, um schlie├člich zu einem Stadtstaat zu werden. Spieler k├Ânnen die Barbaren-Clans dabei unterst├╝tzen oder aufhalten.

Einen Clan zu vernichten entfernt ihn wie gewohnt von der Karte, einen Clan zu ├╝berfallen bringt hingegen Gold und macht einen Teil des Fortschritts f├╝r den Clan zunichte. Spieler k├Ânnen einen Clan davon abhalten, ihre St├Ądte anzugreifen, indem sie ihm eine kleine Schutzgeb├╝hr in Form einer Bestechung zahlen. Sie k├Ânnen einen Clan auch anheuern und seine st├Ąrkste Einheit zu ihrer Armee hinzuf├╝gen. Entf├╝hrte Einheiten k├Ânnen durch die Zahlung von L├Âsegeldern wieder freigekauft werden und Spieler k├Ânnen ÔÇô nat├╝rlich ÔÇô auch Gold einsetzen, um einen Barbaren-Clan zum Angriff auf eine andere Zivilisation zu verleiten. Der Austausch von M├╝nzen bringt dem jeweiligen Clan ÔÇ×FortschrittÔÇť bei der Entwicklung zu einem Stadtstaat.

├ähnlich wie die Auswahl-Optionen f├╝r Naturwunder und die Stadtstaaten-Auswahl funktioniert auch die Anf├╝hrer-Auswahl, die ebenfalls im Februar-Update vorgestellt wird. Mit dieser Funktion k├Ânnen Spieler die Auswahl an Anf├╝hrern anpassen, die im Spiel erscheinen. Falls etwa Trajan zu tyrannisch erscheint oder die Spieler lieber gegen einen neuen Anf├╝hrer spielen m├Âchten, dem sie bislang noch nicht begegnet sind, ist das jetzt mit der Anf├╝hrer-Auswahl ganz einfach m├Âglich!

Zus├Ątzlich enth├Ąlt das Februar-Update noch neue Anpassungen der KI und Spielbalance. Als Reaktion auf R├╝ckmeldungen der Spieler wurden erneut zahlreiche KI-├änderungen vorgenommen, von denen die meisten sich um Lufteinheiten und den Luftkampf drehen. KI-Gegner setzen nun mit gr├Â├čerer Wahrscheinlichkeit Luftabwehr ein und starten auch h├Ąufiger Luftangriffe. Au├čerdem sind Politikpl├Ątze f├╝r bestimmte Regierungen angepasst worden. Einige Naturwunder wurden neu ausbalanciert und ihre Beschreibungen eindeutiger formuliert. Viele Fans freuen sich bestimmt dar├╝ber, dass die Klippen von Dover nun 3 Gold, 3 Kultur und 2 Nahrung bieten. Einzelheiten dazu werden in der vollst├Ąndigen Auflistung in den Patch-Hinweisen bei der Ver├Âffentlichung des Updates am 25. Februar enthalten sein.

Im Rahmen der Entwicklungsstrategie von Inhalten f├╝r Civilization VI ist das Februar-Spielupdate nur eins von vielen kostenlosen Updates, die allen Besitzern zur Verf├╝gung gestellt werden.

Quelle: Pressemitteilung