Der Soundtrack zu SIFU soll nat├╝rlich wirklich gut klingen. Um den Original-Soundtrack von Sifu zu komponieren, entschied sich Sloclap f├╝r die Zusammenarbeit mit Howie Lee, dem in Peking ans├Ąssigen Komponisten f├╝r elektronische Musik, f├╝r seine allererste Zusammenarbeit an einem Videospiel.

Seine Verwendung traditioneller chinesischer Musikinspirationen zusammen mit moderneren elektronischen Elementen passt perfekt in das Spiel. Werfen Sie einen Blick in die Arbeit an der Musik und dem Klang von Sifu.

Sifu erscheint am 8. Februar f├╝r PC und PlayStation-Konsolen.

Quelle: Pressemitteilung