Sifu ist der Martial-Arts Film, den wir schon immer Spielen wollten! Wie w├╝rde diese Hommage an die Filmwelt wohl als Film aussehen? Seit heute ist das Spiel f├╝r den PC und PlayStation erh├Ąltlich und Sloclap hat mit dem Director Christopher Clark Cowan zusammengetan um Sifu in diesem Kurzfilm, der in LA gedreht wurde, Leben einzuhauchen. Seht unserem Protagonisten zu, wie er Fajar ÔÇô einen der Assassinen, die seinen Vater get├Âtet haben ÔÇô zur Strecke bringt.

Neben den Live Action Trailer gibt es aber auch einen Launch-Trailer den wir euch nat├╝rlich nicht vorenthalten m├Âchten.

Sifu spielt vor der detaillierten Kulisse einer fiktiven chinesischen Stadt, in der Spielerinnen und Spieler in einer Reihe schwieriger Konfrontationen ein uraltes Geheimnis l├╝ften und ihre F├Ąhigkeiten bis an die Grenzen testen. Um scheinbar un├╝berwindbare Hindernisse zu ├╝berwinden, m├╝ssen sich K├Ąmpferinnen und K├Ąmpfer auf die Beherrschung von Kung Fu und einen magischen Anh├Ąnger verlassen, der sie nach dem Tod wiederbelebt. Der Preis der Magie ist jedoch hoch und l├Ąsst sie mit jeder Wiederbelebung drastisch altern: Zeit ist der Preis f├╝r Rache.

Der neu ver├Âffentlichte Launch-Trailer enth├╝llt endlich den gewaltt├Ątigen Funken, der den Weg f├╝r eine feurige Reise ebnet, die von Wut und Verw├╝stung angefacht wird. Der heutige Trailer stellt die f├╝nf Hauptfeinde vor, die man auf der Suche nach Erl├Âsung bek├Ąmpfen wird, und zeigt eine aufr├╝ttelnde Reihe authentischer Pak Mei Kung Fu-Action, w├Ąhrend sich der Hauptcharakter, der als Mann oder Frau gespielt werden kann, mit geschickten, ├╝berlegten K├Ąmpfen durch eine Vielzahl von Feinden schl├Ąngelt.

Das Spiel kommt heute weltweit auf den Markt und hat eine beeindruckende Reihe positiver Besprechungen der internationalen Kritik erhalten, mit einer aktuellen Metacritic- und OpenCritic-Bewertung von 81 auf einer Basis von mehr als 50 Kritiken (zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung).

Die Hauptinspiration von Sifu stammt aus klassischen Kung-Fu-Filmen, wobei einige der Entwickler und Entwicklerinnen von Sloclap Pak Mei Kung Fu und verschiedene andere Kampfk├╝nste praktiziert haben. W├Ąhrend der Entwicklung des Spiels arbeitete das Team von Sloclap eng mit dem Team von Kowloon Nights in Peking und Hongkong zusammen, um kulturelle ├ťberpr├╝fungen zu organisieren, damit das Spiel die chinesische Kung-Fu-Kultur so respektvoll wie nur irgendwie m├Âglich behandelt. Mehrere Berater von chinesischen Videospielfirmen wurden zur Mitarbeit und zum Feedback eingeladen, was zu zahlreichen ├änderungen am Spiel f├╝hrte, vom Aussehen der Hauptfigur bis hin zu Details der Umgebung. Passend zu den f├╝nf Elementen des Wuxing, die im Mittelpunkt des Spiels stehen, mischte der chinesische Komponist Howie Lee traditionelle chinesische Instrumente mit elektronischer Musik und schuf so einen einzigartigen Soundtrack, der das authentische Gef├╝hl, das das Sloclap-Team anstrebte, noch weiter verst├Ąrkt.

Die Kampfszenen des Spiels basieren auf realen Bewegungen von Sifu Benjamin Colussi, dem Kampfchoreographen von Sloclap, der Hand in Hand mit den Animatoren und Designern von Sloclap gearbeitet hat, um das bisher detaillierteste Kung Fu-Spiel zu produzieren. Colussi hat einige Jahre in Foshan in China gelebt und Pak Mei Kung Fu als einer der wenigen auserw├Ąhlten Sch├╝ler von Sifu Lao Wei San trainiert. Colussi ist derzeit Eigent├╝mer und Betreiber der in Paris ans├Ąssigen LWS Pak Mei School, die eine Schwesterschule in Foshan hat. Zusammen mit Sifu Lao Wei San bieten die beiden Schulen das f├╝hrende Studium des Pak Mei Stils des Kung Fu an. Colussi ist au├čerdem Vizepr├Ąsident der Foshan Pak Mei Sports Association in Foshan.

Fans k├Ânnen sich auf geplante zuk├╝nftige Inhalte und DLCs f├╝r Sifu freuen, darunter ein kommendes kostenloses Update mit einer komplett chinesischen Mandarin-Sprachversion, die derzeit in Shanghai aufgenommen wird.

Sifu erz├Ąhlt eine fiktive Rachegeschichte in einer fiktiven Stadt, aber die Authentizit├Ąt des Spiels zeigt sich in den originalgetreuen K├Ąmpfen und auch in der Detailtreue, die Sloclap in die visuell beeindruckenden Umgebungen des Spiels eingebaut hat. Die Detailverliebtheit von Sifu vermittelt Spielerinnen und Spielern auf ihrem Weg zur Erl├Âsung durch eine fiktive Stadt ein hohes Ma├č an Immersion.

Sifu verbindet zwei popul├Ąre Genres und bietet eine einzigartige Kombination aus Gameplay und Erz├Ąhlung, die sich das Grundprinzip zunutze macht, dass Kung Fu ein Weg f├╝r den K├Ârper und den Geist ist. Werdet ihr aus Fehlern lernen und die Kraft finden, die verheerenden Techniken des Pak-Mei Kung Fu zu meistern? Werdet ihr dazu in der Lage sein, ├╝ber euren Blutdurst hinauszuwachsen und den Kreislauf der Rache zu durchbrechen?

Quelle: Pressemitteilung