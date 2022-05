Bereits schon seit dem 08. Februar kehrte SIFU zur├╝ck. Mit dem Sifu-Fr├╝hjahrs-Update 2022 bringt das Spiel neue Features wie Schwierigkeitsgrade, einen fortgeschrittenen Trainingsmodus, der es erlaubt, gegen jeden Gegner (einschlie├člich der wilden Bosse!) zu trainieren, ein neues Outfit-Feature f├╝r die Spielfigur mit drei neuen Outfits sowie viele weitere Lebensqualit├Ąts-Updates und ├änderungen an der Benutzeroberfl├Ąche und Steuerung.

Ein kurzer Trailer, der heute ver├Âffentlicht wurde, gibt einen ├ťberblick ├╝ber den Inhalt dieses ersten Updates:

Das Sifu-Fr├╝hjahrs-Update 2022 auf einen Blick

Spielerinnen und Spieler k├Ânnen nun den Schwierigkeitsgrad in Sifu w├Ąhlen, einschlie├člich der Option, das Spiel schwieriger zu gestalten. Es gibt drei Einstellungen: Sch├╝ler, Student und Meister. Diese bestimmen die St├Ąrke der Gegner, die Reaktion der KI und wie langsam oder schnell der eigene Charakter im Spiel altert, wobei der mittlere Schwierigkeitsgrad der urspr├╝nglichen Schwierigkeitseinstellung vom Release entspricht.

Zwei neue freischaltbare Outfits werden mit dem heutigen Update ebenfalls eingef├╝hrt, weitere sind f├╝r zuk├╝nftige Updates geplant. Spielerinnen und Spieler werden ihre Outfits im Wuguan ausw├Ąhlen k├Ânnen. Wer die Deluxe Edition besitzt, kann ein zus├Ątzliches Outfit ausw├Ąhlen und f├╝r diejenigen, die ihre F├Ąhigkeiten verbessern wollen, erscheint heute ein neuer fortgeschrittener Trainingsmodus, der es ihnen erm├Âglicht, gegen jeden Feindarchetyp oder Boss zu trainieren, den sie in der Geschichte besiegt haben. Es gibt sogar die M├Âglichkeit, gegen mehrere Gegner gleichzeitig anzutreten.

Ein Darkmode f├╝r die Men├╝s im Spiel, bessere Maus- und Tastaturunterst├╝tzung, Audio-Updates und eine verbesserte Lesbarkeit des HUDs sind nur einige der zus├Ątzlichen Verbesserungen des heutigen Updates.

Sifu kommt in die L├Ąden

Mit dem Update wird zudem der Verkaufsstart von Sifu gefeiert, denn das Spiel kommt heute in die Einzelhandelsgesch├Ąfte auf der ganzen Welt, wo Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler, die nach Rache d├╝rsten, diesen Durst nun mit einer physischen Version von Sifu in der Standard- und der Vengeance-Edition vom Vertriebspartner Microids stillen k├Ânnen. Die Vengeance Edition enth├Ąlt ein 48-seitiges Artbook, den kompletten digitalen Soundtrack, komponiert von Howie Lee und drei wundersch├Âne Lithografien, die alle in einem Steelbook verpackt sind.