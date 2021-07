Der taktische First-Person-Shooter Sniper Ghost Warrior: Contract 2 wurde mit einem gro├čen Erfolg ver├Âffentlicht. Jetzt gibt es ein umfangreiche inhaltliche Erweiterung mit riesigem Terrain, neuen Aufgaben und herausfordernden Zielen.

ÔÇśButcherÔÇÖs BanquetÔÇÖ spielt in einer atemberaubenden, w├╝sten├Ąhnlichen Gegend mit ├╝ppigen Oasen, malerischen Wasserf├Ąllen und geheimnisvollen Tempeln. Und obwohl es besonders idyllisch wirken mag, sollten sich Scharfsch├╝tzen nicht t├Ąuschen - es ist sicherlich kein Urlaubsziel. Nach den j├╝ngsten Unruhen in Kuamar, dem Schauplatz der Hauptkampagne, sind neue Bedrohungen aufgetaucht, von denen Mahmoud Zarza die Gef├Ąhrlichste ist, auch bekannt als "Der Schl├Ąchter".

Die neue Erweiterung baut auf all den Elementen auf, die Spieler*innen bereits am Basisspiel geliebt haben, darunter das Scharfschie├čen auf ├╝ber 1000 Meter Entfernung, Next-Gen-Grafik, intelligentere NPCs und die bisher t├Âdlichste Waffenauswahl. Das herausfordernde Scharfsch├╝tzen-Spiel spielt in Kuamar, einer gesetzlosen Region des Nahen Ostens, die sich entlang der libanesischen und syrischen Grenze befindet. Die Spieler*innen schl├╝pfen in die Rolle von Raven, einem Auftragskiller und Scharfsch├╝tzen, und haben die Aufgabe, eine brutale Diktatur zu st├╝rzen, indem sie eine Reihe von wiederholbaren Missionen erf├╝llen, die auf verschiedene Arten angegangen werden k├Ânnen. SGW Contracts 2 bietet gro├čfl├Ąchige Sandbox-Karten, eine Vielzahl von Nebenmissionen und Zielen, realistische Waffen und Gadgets sowie eine Reihe von freischaltbaren F├Ąhigkeiten und Ausr├╝stungen.

Ab 24. August im station├Ąren Handel: Elite Edition f├╝r PlayStation 5

Die mit Spannung erwartete Version von SGW Contracts 2 f├╝r PlayStation 5 erscheint am 24. August 2021 als "Elite EditionÔÇť im station├Ąren Handel und wird den von den Fans gefeierten Titel weiter verbessern. Zus├Ątzlich zum Hauptspiel beinhaltet die "Elite Edition" folgende DLCs: Weapon Crossbow, Sniper Rifle 550 TRV, Mad Sheriff 9 Revolver, Car K8 Assault Rifle, Zebra Skin und eine neue Karte.

Ihr profitiert dar├╝ber hinaus von den adaptiven Dualsense-Triggern, die jeder Waffe ein eigenes Gef├╝hl verleihen, von verbesserten SSD-Ladezeiten, optimierten Texturen und Grafiken sowie der M├Âglichkeit, entweder im Performance-Modus (60fps, 2K) oder im Grafik-Modus (30fps, 4k) zu spielen.

Sniper Ghost Warrior: Contract 2 gibt es bereits f├╝r den PC, PlayStaiton 4, Xbox One und Xbox Series X|S. Am 24. August folgt die Elite Edition f├╝r die PlayStation 5.

Quelle: Pressemitteilung